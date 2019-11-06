Начинается суд над подозреваемыми в убийстве автомобилистки из Бердска Ирины Синельниковой

Фото со страницы Ирины Синельниковой в соцсети «ВКонтакте»

Начинается суд над подозреваемыми в убийстве бердчанки Ирины Синельниковой; заседания пройдут в столице Кузбасса.

Первое судебное заседание над подозреваемыми в убийстве жительницы Новосибирской области Ирины Синельниковой пройдёт 12 ноября в городе Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровского областного суда. Уголовное дело поступило в суд 23 октября.

Подозреваемых в жестокой расправе над Ириной Синельниковой начали судить спустя 10 месяцев после происшествия. Автомобилистка из Новосибирской области пропала без вести при продаже автомобиля «Пежо» 11 января. По версии следствия, Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов задушили женщину на трассе Р-256 в районе горнолыжного курорта Танай в Кемеровской области. Автомобиль злоумышленники продали спустя некоторое время через интернет.

На поиски пропавшей жительницы Бердска выходили члены ПСО «Лиза Алерт», сотрудники Следственного комитета, волонтёры – всего больше 200 человек. Труп Ирины Синельниковой обнаружили 13 января. Погибшую похоронили на бердском кладбище спустя четыре дня. У женщины остались 10-летняя дочь и 4-летний сын.

Напомним, 6 ноября стало известно, что в деле об убийстве жительницы Новосибирска Натальи Устиновой всё ещё нет подозреваемых.