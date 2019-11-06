Налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк

Фото из личного архива героя публикации

Московская налоговая служба разыскивает актрису из-за долга; Заворотнюк должна 24 тысячи за квартиру в центре столицы.

Федеральная налоговая служба пытается взыскать с больной раком Анастасии Заворотнюк накопившийся долг за квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Столичная ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Сумму, накопившуюся за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае – квартира в самом центре Москвы», – передает канал.

Сейчас Анастасия Заворотнюк продолжает длительную реабилитацию от рака мозга в одной из элитных клиник Рублёвки. Родные и близкие актрисы не распространяются о состоянии её здоровья.

Напомним, накануне Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с Красной площади в Москве.