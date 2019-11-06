Налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк

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Налоговая преследует больную раком Анастасию ЗаворотнюкРубрика: общество
08.11.2019 17:16
Фото из личного архива героя публикации
Московская налоговая служба разыскивает актрису из-за долга; Заворотнюк должна 24 тысячи за квартиру в центре столицы.
Федеральная налоговая служба пытается взыскать с больной раком Анастасии Заворотнюк накопившийся долг за квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Столичная ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Сумму, накопившуюся за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае – квартира в самом центре Москвы», – передает канал.
Сейчас Анастасия Заворотнюк продолжает длительную реабилитацию от рака мозга в одной из элитных клиник Рублёвки. Родные и близкие актрисы не распространяются о состоянии её здоровья.
Напомним, накануне Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с Красной площади в Москве.
Эмиль Фукс
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«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
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