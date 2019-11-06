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«Народ не поймет»: депутаты Новосибирска прокомментировали предложение Натальи Пинус платить им зарплаты

Рубрика: общество

08.11.2019 16:33

фото с сайта правительства новосибирской области, сайта горсовета, страницы Натальи Пинус в соцсети Facebook

Новосибирский депутат попросила назначить зарплаты коллегам; в горсовете предложение вызвало недоумение – нужды в деньгах там не испытывают. 

Депутат Наталья Пинус предложила обсудить финансовое вознаграждение для муниципальных депутатов. Сначала мысль прозвучала на сессии горсовета, а позже на эту тему на её странице в социальной сети Facebook появился пост.

Народная избранница подробно объяснила, с чем связано желание выдавать заработную плату коллегам всех уровней, а не только тем, кто заседает в Государственной думе.

Депутатов нужно поддержать рублём

Как отметила Пинус, большинство её знакомых уверены – депутаты получают хорошие деньги. На самом деле всё не так.

«Согласно п. 5 ст. 40 Федерального закона №131-ФЗ, не более 10 % от числа муниципальных депутатов могут работать на постоянной основе. Как правило, это председатель и его замы. То есть из 50 депутатов горсовета Новосибирска 45 депутатов работают на общественных началах», – написала она.

Из поста депутата следует, чтобы избранник народа трудился эффективно, «глубоко изучал документы, формировал предложения городского масштаба», его нужно поддержать рублём.

«Отсутствие зарплаты даёт возможность заходить в депутатский корпус только тем, кто имеет доход от бизнеса, партии или политического движения», – написала она. Другие возможные кандидаты, по утверждению Пинус, даже не думают об этой деятельности, потому что не знают, «как прокормить семью», ведь эта работа не оплачивается.

Обосновывая свое предложение, депутат выложила расчёты, кому и где нужно платить.

«На мой взгляд, должна быть зависимость числа депутатов, которые могут работать на постоянной основе, от размера муниципалитета. Например, считаю разумным такое распределение:

Муниципалитет свыше 1 миллиона человек – зарплату могут получать до 50 % от общего числа депутатов.

От 500 тысяч жителей до 1 млн – до 30 %.

До 500 тысяч жителей – до 10 % от общего числа депутатов».

Сумму денежного вознаграждения в обращении Наталья Пинус не указала, но отметила, что любые средства окупятся.

«Такие меры позволят заходить в состав городских парламентов таким депутатам, которые будут полноценно работать на горожан. <...> Независимые депутаты будут ставить вопросы о направлении бюджетных средств, о финансовых нарушениях, требовать решения насущных вопросов, защищать интересы горожан в разных сферах. А не лоббировать интересы конкретного бизнеса ценой соглашательской политики в отношении интересов простых людей».

Мнения разделились

Мнения жителей Новосибирска на поставленный вопрос разделились. Нашлись те, кто поддержали предложение.

«В этом есть рациональное зерно, но проблема в глубочайшей политической, экономической и финансовой безграмотности населения. Многие уверены, что любые депутаты получают по 450 тысяч в месяц», – написал Павел Сенкевич.

«Если депутат не имеет других источников дохода, то может получать зарплату в размере средней по муниципалитету. При этом он должен активнее других привлекаться к работе в горсовете, а не так чтобы раз в месяц "посидеть" на сессии», – отметил Александр Горев.

Активное обсуждение под постом сопровождалось и комментариями людей, не доверяющих бескорыстным мотивам избранников народа.

«Я музыкант, и мне завтра 50. Я ни разу в жизни не получал никакого оклада. И не верю, что человек тратит на избирательную кампанию (деньги — прим. ред.), без прицела поднять кратно», – написал Николай Иванов.

О том, что не иметь выгоду от поста депутата – нормально, люди также писали.

«Вообще, логика беззарплатных депутатов идёт от логики самоуправления – это в чистом виде общественная нагрузка, и, следовательно, должна быть бесплатной. А работы, которые организует депутат, должны оплачиваться или за счёт "членских" взносов жителей, его избравших, или за счёт грантов на общественную деятельность», – высказался Павел Филимонов.

Депутаты отказались от зарплат

Коллеги Натальи Пинус, как выяснили позже корреспонденты Сиб.фм, не видят смысла в проявленной инициативе.

«Общественность путает депутатов разных уровней. Есть те, кто работает на постоянной основе и получает деньги, есть – неосвобождённые. Если речь идёт о неосвобожденных депутатах городского совета, то у каждого — основная работа. Если назначить зарплату – депутат должен её бросить. А ведь большинство, занимая должность, понимают, что работать будут на общественных началах. Некоторые руководители горсоветов – их 10 % от общего числа депутатов – получают зарплату и этого достаточно. Менять что-то сегодня? В этом нет необходимости», – прокомментировал Сергей Валентинович Бондаренко («Единая Россия»).

 «Я не получаю зарплату. Депутатская вертикаль построена так, что зарплату получают только депутаты Госдумы, другие депутаты выполняют свои обязанности на общественных началах. Есть федеральный закон, который регулирует этот вопрос, и исправить его подписями нельзя. Освобождённая должность депутатов в Новосибирске позволяет заниматься и общественной деятельностью, и работать. Если, условно, изменить положение вещей, сколько это будет стоить бюджету города? Масштаб затеи, мягко говоря, нескромный. Это вытянет на себя большие ресурсы. Лучше деньги потратить на другие нужды. Странное решение, если честно. Из скудных денег бюджета содержать депутатов? Народ не поймёт», – сказал Иван Сергеевич Конобеев (КПРФ).

«Работа депутата – общественная. Если платить ему зарплату, он станет муниципальным служащим, ему нужен будет кабинет и штат, также он попадает под рамки трудового законодательства. Освобождённый депутат – свободен в действиях. Таким он и должен оставаться. Есть депутаты, которые на основной работе получают миллионы, есть те, кто получает 20-30 тысяч. Но каждый из них изначально соглашается работать в таких условиях. Нет необходимости что-то менять. Мы слышали это предложение в ходе сессии горсовета, но позже его никто не обсуждал. Что думают по этому поводу другие – не знаю», – прокомментировал Игорь Александрович Атякшев («Единая Россия»).

«Каждый человек по-своему решает. Я работаю без зарплаты – собираюсь и дальше так делать. У меня достаточно средств. Мы были в Канаде, и там все депутаты работают за деньги, но это их основная работа. Можно, конечно, изменить законодательство в части выплаты зарплаты председателям комиссий. Они не все получают, а должны. Если бы у представителей депутатского корпуса было больше полномочий и ответственности, тогда можно было бы говорить об оплате. А так – не вижу в этом необходимости», – заметил Вячеслав Викторович Илюхин, депутат от партии «Родина».

Нам не удалось найти в депутатском корпусе депутатов, испытывающих проблемы из-за отсутствия заработной платы. На вопрос, знают ли они кого-то из коллег, кому необходима финансовая поддержка, депутаты ответили отрицательно.

Также все опрошенные затруднились назвать сумму возможной заработной платы, которую могли бы получать народные избранники, потому что просто не задумывались над этим вопросом.

Предложение новосибирского депутата в свете историй о образе жизни и благосостоянии именитых политиков выглядело неожиданным.

Сама Наталья Пинус в декларации за 2018 год показала отсутствие каких-либо доходов, что не помещало ей собрать во время избирательной компании на пост мэра города солидную сумму. На старте предвыборной гонки она внесла 2 миллиона собственных средств, а общий фонд компании составил более 7 миллионов рублей. 

Напомним, 31 октября депутаты отказались поддержать второй тур на выборах мэра. 

Алёна Коврова

Теги: депутаты власть Новосибирск

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