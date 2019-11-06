Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска

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Очередной рейд полиции совместно с Росгвардией прошёл в «Торговом городе "Левобережный"»; четыре иностранца ожидают депортации.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими провели профилактический рейд в «Торговом городе "Левобережный"» на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Проверка прошла накануне, 7 ноября. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, нарушения выявили у 47 человек.

«В ходе проведения мероприятий правоохранители проверили 87 граждан ближнего зарубежья, 47 из которых были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По результатам проверки полицейские составили 17 административных протоколов, из которых 13 – по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию"», – добавили в пресс-службе ведомства.

Также в ГУВД сообщили о четырёх мигрантах, которые сейчас ожидают выдворения за территорию России. По данным правоохранительных органов, иностранцы нарушили правила пребывания в Российской Федерации.

Рейд в «Торговом городе "Левобережный"» прошёл после перестрелки в районе Хилокского рынка 7 октября. С момента происшествия сотрудники МВД и Росгвардии регулярно проводят проверки в местах скопления мигрантов для выявления нарушений законодательства.

Напомним, накануне стало известно, что задержанный подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев Хилокского рынка — член киргизской ОПГ.