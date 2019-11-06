Новосибирец сядет в тюрьму на полтора года за смерть друга в ДТП

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Двое мужчин ехали по трассе в Ордынском районе на неисправном автомобиле; в результате ДТП погиб друг водителя.

Обвинительный приговор вынесли жителю рабочего посёлка Ордынское, по вине которого погиб в ДТП мужчина сегодня, 8 ноября. Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, авария произошла из-за выезда на встречную полосу.

«В пути следования Рожков нарушил ПДД Российской Федерации, выехал на правую обочину по ходу своего движения и, не справившись с управлением автомобиля, допустил его разворот на своей полосе движения. Такой манёвр завершился выездом на полосу встречного движения и столкновением с автомобилем Toyota Camry», – добавили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе следствия, водитель умышленно выехал на дорогу на неисправном автомобиле. Погибший в аварии мужчина был другом обвиняемого водителя. Суд приговорил виновника к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также новосибирец выплатит родственникам погибшего компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, 4 ноября в Новосибирске в ДТП погиб 29-летний житель города.