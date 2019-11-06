Новосибирские общественники выйдут на митинг из-за мусора

Лента новостейПредложить новость
«Еле успели убежать!»: автомобиль взорвался в автомастерской под Новосибирском
Новую дорогу за 70 миллионов рублей откроют в Калининском районе Новосибирска
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирские общественники выйдут на митинг из-за мусораРубрика: общество
08.11.2019 16:04
Фото с сайта change.org
Митинг за организацию раздельного сбора мусора проведут в Новосибирске; активисты считают, что существующие способы обращения с отходами становятся причинами выбросов метана в атмосферу.
За внедрение передовой системы раздельного сбора отходов выступают новосибирские общественники. 16 ноября они проведут митинг, на котором призовут перейти к социально-ответственному обращению с ТБО.
Организаторы митинга настаивают на установке в каждом дворе Новосибирской области контейнеров для раздельного сбора отходов, запрете вывоза веток и листвы на полигоны для захоронения, расторжения концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск».
Мероприятие пройдёт 16 ноября в 14:00 возле фонтана на улице Орджоникидзе, 18.
Напомним, в октябре руководитель ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила, что в центре города нет места для установки дополнительных мусорных контейнеров.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
«Еле успели убежать!»: автомобиль взорвался в автомастерской под Новосибирском
Новую дорогу за 70 миллионов рублей откроют в Калининском районе Новосибирска
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Дом, который треснул
Что делать, когда в твоём доме поползли по стенам тре...
Новости по теме
Популярное