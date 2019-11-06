Новосибирские общественники выйдут на митинг из-за мусора

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Митинг за организацию раздельного сбора мусора проведут в Новосибирске; активисты считают, что существующие способы обращения с отходами становятся причинами выбросов метана в атмосферу.

За внедрение передовой системы раздельного сбора отходов выступают новосибирские общественники. 16 ноября они проведут митинг, на котором призовут перейти к социально-ответственному обращению с ТБО.

Организаторы митинга настаивают на установке в каждом дворе Новосибирской области контейнеров для раздельного сбора отходов, запрете вывоза веток и листвы на полигоны для захоронения, расторжения концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск».

Мероприятие пройдёт 16 ноября в 14:00 возле фонтана на улице Орджоникидзе, 18.

Напомним, в октябре руководитель ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила, что в центре города нет места для установки дополнительных мусорных контейнеров.