Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяков

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Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяковРубрика: общество
08.11.2019 08:18
фото Лиза Алерт
Новые технологии будут привлечены для поисков людей; такое оборудование работает даже в тех местах, где нет связи.
Волонтеры будут искать пропавших в лесу с помощью системы радиомаяков. Об этом стало известно на VI Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Система поисковых радиомаяков позволяет координировать работу поисково-спасательных групп в режиме онлайн на площади 314 квадратных километров, в том числе в местах без источника связи. Все радиомаяки в системе объединены в единую сеть, где каждый маяк ретранслирует данные, полученные от соседних маяков, что позволяет покрывать очень большие территории», — отметил капитан команды «Стратонавты» Денис Ефремов.
Напомним, 6 ноября в Омске подросток пропал после школьных уроков.
Никита Минин
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