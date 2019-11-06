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Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяков

Рубрика: общество

08.11.2019 08:18

фото Лиза Алерт

Новые технологии будут привлечены для поисков людей; такое оборудование работает даже в тех местах, где нет связи. 

Волонтеры будут искать пропавших в лесу с помощью системы радиомаяков. Об этом стало известно на  VI Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Система поисковых радиомаяков позволяет координировать работу поисково-спасательных групп в режиме онлайн на площади 314 квадратных километров, в том числе в местах без источника связи. Все радиомаяки в системе объединены в единую сеть, где каждый маяк ретранслирует данные, полученные от соседних маяков, что позволяет покрывать очень большие территории», — отметил капитан команды «Стратонавты» Денис Ефремов.

Напомним, 6 ноября в Омске подросток пропал после школьных уроков.

 

Никита Минин

Теги: поиски пропавших Новосибирская область

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сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяков

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

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Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дело убитого новосибирского кота Моти рассмотрит Госдума

вчера 20:58 Общество 0 Коммент.

Хлеб выпал из грузовика на дорогу в Новосибирске

вчера 19:42 Общество 0 Коммент.

Пламя памяти

вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Кинотеатр «Люксор» закрылся в Новосибирске

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:52 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

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Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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