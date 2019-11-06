Новосибирские спасатели оказали помощь лысому коту

фото из группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

Зверь случайно зацепился лапой за слив раковины; соседи не смогли выручить хозяйку, потому что их напугал вид животного.

Хвостатому жителю Новосибирска потребовалась помощь бесстрашных спасателей: он застрял в раковине. Информация появилась в официальной группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сама хозяйка освободить лапу животного не может, а соседи при виде кота пугаются. Дело в том, что домашний питомец у неё породы сфинкс. Спасатели открутили сетку и с помощью слесарного инструмента разрезали металл», – рассказали сотрудники организации.

Питомцу оказали первую медицинскую помощь и вернули владелице.

Напомним, в конце сентября стало известно, что лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей.