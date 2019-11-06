Новосибирца будут судить за интимную переписку со школьницами

фото с сайта pixabay.com

Следователи задержали новосибирца, который обманом выманивал у несовершеннолетней интимные фото в социальной сети; мужчина переписывался со школьницей от имени известной участницы телепроекта.

Подозреваемого в интимной интернет-переписке с волгоградской школьницей взяли под стражу. Мужчина, проживающий в Новосибирске, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Волгоградской области.

Как выяснили правоохранители, сибиряк ещё в 2018 году создал фейковую страницу в социальной сети, где от имени известной участницы телепроекта переписывался со школьницами и просил прислать интимные снимки. Известно, что от действий мужчины пострадали около 20 детей и подростков из разных регионов России.

Следователи уточнили, что в квартире задержанного были обнаружены и изъяты мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых злоумышленник вёл свою преступную переписку.

Напомним, в октябре в Омске начался суд над мужчиной, обвиняемым в растлении несовершеннолетней.