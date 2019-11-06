Новосибирца будут судить за интимную переписку со школьницами

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Новосибирца будут судить за интимную переписку со школьницамиРубрика: общество, проиcшествия
08.11.2019 09:20
фото с сайта pixabay.com
Следователи задержали новосибирца, который обманом выманивал у несовершеннолетней интимные фото в социальной сети; мужчина переписывался со школьницей от имени известной участницы телепроекта.
Подозреваемого в интимной интернет-переписке с волгоградской школьницей взяли под стражу. Мужчина, проживающий в Новосибирске, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Волгоградской области.
Как выяснили правоохранители, сибиряк ещё в 2018 году создал фейковую страницу в социальной сети, где от имени известной участницы телепроекта переписывался со школьницами и просил прислать интимные снимки. Известно, что от действий мужчины пострадали около 20 детей и подростков из разных регионов России.
Следователи уточнили, что в квартире задержанного были обнаружены и изъяты мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых злоумышленник вёл свою преступную переписку.
Напомним, в октябре в Омске начался суд над мужчиной, обвиняемым в растлении несовершеннолетней.
Мария Машанова
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