Новую дорогу за 70 миллионов рублей откроют в Калининском районе Новосибирска

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Участок дороги на улице Мясниковой введут в эксплуатацию конце ноября; все ремонтные работы завершат в октябре следующего года.

Движение по новой автомобильной дороге на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска откроют конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В 2019 году на ремонтные работы участка дороги от ул. Гребенщикова до дома № 8 по ул. Мясниковой по муниципальному контракту выделили почти 9 миллионов рублей. Подрядчиком выступила компания ООО "Стройсити".

"По нормативам автодорога относится к «магистральной улице районного значения транспортно-пешеходной». Ремонтные работы на ул. Мясниковой (участок от ул. Гребенщикова до дома № 8 по ул. Мясниковой) выполняются в соответствии с муниципальным контрактом. Стоимость работ по контракту – 70,65 млн руб. Финансирование на 2019 год предусмотрено в объёме 8,9 млн рублей, на 2020 год – 61,75 млн рублей", — добавили в пресс-службе.

Таким образом, на четырёхполосную дорогу потратят в общей сложности около 70 миллионов рублей. В конце ноября планируется запустить рабочее движение по отремонтированному участку. После полного цикла ремонтных работ подрядчик начнёт процесс благоустройства и наладки инфраструктуры. Окончательный срок завершения всех работ — октябрь 2020 года.

Напомним, 1 ноября жители Чановского района Новосибирской области возмутились некачественным ремонтом дороги.