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Новую дорогу за 70 миллионов рублей откроют в Калининском районе Новосибирска

Рубрика: общество

08.11.2019 19:06

Фото Pixabay

Участок дороги на улице Мясниковой введут в эксплуатацию конце ноября; все ремонтные работы завершат в октябре следующего года.

Движение по новой автомобильной дороге на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска откроют конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В 2019 году на ремонтные работы участка дороги от ул. Гребенщикова до дома № 8 по ул. Мясниковой по муниципальному контракту выделили почти 9 миллионов рублей. Подрядчиком выступила компания ООО "Стройсити".

"По нормативам автодорога относится к «магистральной улице районного значения транспортно-пешеходной». Ремонтные работы на ул. Мясниковой (участок от ул. Гребенщикова до дома № 8 по ул. Мясниковой) выполняются в соответствии с муниципальным контрактом. Стоимость работ по контракту – 70,65 млн руб. Финансирование на 2019 год предусмотрено в объёме 8,9 млн рублей, на 2020 год – 61,75 млн рублей", — добавили в пресс-службе. 

Таким образом, на четырёхполосную дорогу потратят в общей сложности около 70 миллионов рублей. В конце ноября планируется запустить рабочее движение по отремонтированному участку. После полного цикла ремонтных работ подрядчик начнёт процесс благоустройства и наладки инфраструктуры. Окончательный срок завершения всех работ — октябрь 2020 года. 

Напомним, 1 ноября жители Чановского района Новосибирской области возмутились некачественным ремонтом дороги.

Эмиль Фукс

Теги: Мэрия Новосибирска ремонт дорог Новосибирск

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«Еле успели убежать!»: автомобиль взорвался в автомастерской под Новосибирском

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Новую дорогу за 70 миллионов рублей откроют в Калининском районе Новосибирска

сегодня 19:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске задержали восьмилетнюю рецидивистку

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сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

Депутаты заксобрания Новосибирской области предложили найти варианты пополнения бюджета

сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников избран секретарём регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области

сегодня 13:54 Политика 0 Коммент.

Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Онкологи советуют пить кофе для защиты от рака

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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