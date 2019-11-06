Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирской области прошла презентация медицинского учреждения; новую площадку открыл министр здравоохранения региона.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов открыл обновлённую лабораторию областного наркодиспансера, отремонтированную в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Открытие обновлённой лаборатории – знаковое событие: на одной площадке проводится весь спектр необходимых анализов для такого серьёзного направления, как профилактика наркозависимости, алкогольной зависимости. Тут сконцентрированы все возможные исследования для решения задач, стоящих перед наркологической службой Новосибирской области», – отметил Константин Хальзов.

В задачи диспансера входят выявление новых веществ наркотического характера и борьба с наркоманией. Размещение на новой площадке сделало возможным установку новейшего оборудования и высокотехнологичных приборов. Также для персонала предусмотрены раздевалка, бытовая комната, санитарный пропускник с душевой комнатой.

Всего на капитальный ремонт здания ГБУЗ НСО «НОКНД» было выделено 14,7 миллиона рублей.

Напомним, ранее Андрей Травников был избран секретарём регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области.