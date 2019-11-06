«Они себя оправдывают!»: ребёнка с инфекцией стремительно выписали из Черепановской больницы после жалобы на таракана в еде

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«Они себя оправдывают!»: ребёнка с инфекцией стремительно выписали из Черепановской больницы после жалобы на таракана в едеРубрика: общество
08.11.2019 15:36
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Минздрав Новосибирской области сомневается в достоверности сообщений о таракане в больничной еде; ребёнка экстренно выписали из больницы, хотя за день до этого анализы были плохие.
Жительница Новосибирской области обнаружила таракана в еде своего ребёнка в Черепановской районной больнице. Инцидент произошёл на минувших выходных, а обнародовать снимки пациенты решили накануне, 7 ноября. О случившемся Сиб.фм рассказал на условиях анонимности источник, знакомый с пациентами больницы. По её словам, руководство больницы пытается скрыть неприятный факт.
«Моя подруга лежала там с ребёнком в инфекционном отделении. У него была ротавирусная инфекция. Сразу после того, как в СМИ появились фотографии таракана, их моментально выписали – в тот же день. Самое интересное, что за день до этого врачи говорили, что анализы у ребёнка плохие!» – сообщил Сиб.фм собеседник.
История с найденным тараканом в тот же день попала в местные СМИ. Первое упоминание в сообществе «АСТ-54» просмотрели больше 120 тысяч человек меньше чем за сутки. Широкий резонанс привёл к тому, что в паблике появился комментарий от минздрава Новосибирской области.
«По словам руководства больницы, в детском отделении установлены другие столы, используется другая посуда, нет зелёных пластиковых ложек. На обед сегодня была совсем другая еда. Поэтому маловероятно, что данные фотографии сделаны сегодня в детском отделении ЦРБ», – сообщает официальный аккаунт правительства Новосибирской области во «ВКонтакте».
Однако собеседник Сиб.фм утверждает – описанная в комментарии ситуация не соответствует действительности. По её словам, ложку мать принесла с собой из дома, а фото сделаны не в детском отделении, а в инфекционном.
«Это было не сегодня, а на прошлых выходных. Там уже, скорее всего, и столы поменяли, и посуда у них вообще-то своя была. Мне кажется, они просто себя оправдывают. Если начнутся проверки, то им не нужны свидетели», – заявляет собеседник.
Накануне Сиб.фм пытался связаться с руководством Черепановской центральной районной больницы. Главный врач Наталья Талалаева не смогла ответить, так как была в командировке до 8 ноября. Сегодня в приёмной сообщили, что главврач на совещании, а все подробности инцидента – в комментарии министерства здравоохранения.
«Как и в любой больнице, в Черепановской ЦРБ регулярно проводят плановую обработку от насекомых. Дополнительно разъясним: не потому,что они там есть, а для того, чтобы они там не появились. Последний раз тараканов травили в сентябре 2019 года. Руководство больницы проведет проверку по этому факту, если понадобится, все помещения обработают от насекомых внепланово», – добавили в областном минздраве.
Комментаторы в социальных сетях также разделились во мнениях. Одни считают, что подобное вполне могло случиться.
Другие утверждают, что таракан в тарелке – не больше, чем вброс для очернения репутации больницы.
Несмотря на комментарии министерства здравоохранения и показания знакомых пациентки, доподлинно доказать факт наличия таракана в тарелке с едой трудно – фотография действительно могла быть сделана не на территории больницы. В руководстве Черепановской больницы пообещали провести проверку в связи со случившимся.
Эмиль Фукс
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