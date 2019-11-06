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Онкологи советуют пить кофе для защиты от рака

Рубрика: общество

08.11.2019 11:57

фото с сайта pixabay.com

Исследователи выяснили, что употребление кофе снижает риск рака печени на 50 %; положительный эффект сохранялся даже при употреблении спиртного и курении.

Эксперты выяснили, что кофе может предотвращать онкологические заболевания. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Обладая уникальными противораковыми свойствами, напиток снижает риск появления новообразования на 13 % с каждой чашкой, выпиваемой в ежедневном режиме. 

К такому выводу пришли учёные из Королевского университета в Белфасте, проанализировавшие данные полумиллиона человек в течение семи лет. У тех, кто пьёт кофе, риск развития рака печени снижен на 50 % по сравнению с теми, кто не употребляет кофе вовсе. Исследователи связывают это с хлорогеновой кислотой, содержащейся в напитке, которая может предотвращать опасные воспаления в организме.

Напомним, 6 ноября немецкие онкологи назвали пять симптомов-предвестников рака

 

Никита Минин

Теги: врачи медицина онкология

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сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Онкологи советуют пить кофе для защиты от рака

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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