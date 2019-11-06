Онкологи советуют пить кофе для защиты от рака

Лента новостейПредложить новость
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Онкологи советуют пить кофе для защиты от ракаРубрика: общество
08.11.2019 11:57
фото с сайта pixabay.com
Исследователи выяснили, что употребление кофе снижает риск рака печени на 50 %; положительный эффект сохранялся даже при употреблении спиртного и курении.
Эксперты выяснили, что кофе может предотвращать онкологические заболевания. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Обладая уникальными противораковыми свойствами, напиток снижает риск появления новообразования на 13 % с каждой чашкой, выпиваемой в ежедневном режиме.
К такому выводу пришли учёные из Королевского университета в Белфасте, проанализировавшие данные полумиллиона человек в течение семи лет. У тех, кто пьёт кофе, риск развития рака печени снижен на 50 % по сравнению с теми, кто не употребляет кофе вовсе. Исследователи связывают это с хлорогеновой кислотой, содержащейся в напитке, которая может предотвращать опасные воспаления в организме.
Напомним, 6 ноября немецкие онкологи назвали пять симптомов-предвестников рака.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Жизнь без преград
Технические приспособления помогают сделать более комфортн...
Весна – это здорово!
В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Новости по теме
Популярное