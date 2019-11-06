Онкологи советуют пить кофе для защиты от рака

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Исследователи выяснили, что употребление кофе снижает риск рака печени на 50 %; положительный эффект сохранялся даже при употреблении спиртного и курении.

Эксперты выяснили, что кофе может предотвращать онкологические заболевания. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Обладая уникальными противораковыми свойствами, напиток снижает риск появления новообразования на 13 % с каждой чашкой, выпиваемой в ежедневном режиме.

К такому выводу пришли учёные из Королевского университета в Белфасте, проанализировавшие данные полумиллиона человек в течение семи лет. У тех, кто пьёт кофе, риск развития рака печени снижен на 50 % по сравнению с теми, кто не употребляет кофе вовсе. Исследователи связывают это с хлорогеновой кислотой, содержащейся в напитке, которая может предотвращать опасные воспаления в организме.

Напомним, 6 ноября немецкие онкологи назвали пять симптомов-предвестников рака.