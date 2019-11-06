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Перевозчики мусора подали два новых иска к «Экологии-Новосибирск»Рубрика: общество
08.11.2019 12:27
фото с сайта pixabay.com
Компании «ЛаТранс» и «Эко-Лайн» могут получить почти 200 миллионов долга у «Экологии-Новосибирск»; общая задолженность регоператора перед перевозчиками – свыше 700 миллионов рублей.
Ещё два транспортировщика мусора подали исковые заявления к региональному оператору ТКО «Экология Новосибирск» накануне, 7 ноября. Сообщение об этом в сообществе «Общественный контроль – Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту в группе приложили ксерокопии заявлений в Арбитражный суд Новосибирской области. По данным транспортных компаний, с регоператора требуют взыскать около 200 миллионов рублей.
«Представители компаний пояснили, что в нём фигурирует сумма основного долга 810 тысяч рублей, однако цену иска компании планируют увеличить в процессе рассмотрения дела. В соответствии с расчётами ООО "Эко-Лайн", она может составить 103 миллиона 188 тысяч 287 рублей плюс пени, а ООО "ЛаТранс" – 89 млн 345 тысяч 761 рубль плюс пени», – сообщает «Общественный контроль».
Ранее Сиб.фм писал, что летом мусорные перевозчики заявили о крупных долгах «Экологии-Новосибирск» за предоставленные услуги. По данным компаний, региональный оператор задолжал около 700 миллионов рублей. Тогда организация заявила, что сомневается в достоверности предоставленных отчётов. Также «Экология-Новосибирск» пообещала в будущем при выборе транспортировщиков мусора тщательнее проверять их добросовестность.
Напомним, 24 октября в «Экологии-Новосибирск» рассказали жителям города, из каких показателей складывается «мусорный тариф».
Эмиль Фукс
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