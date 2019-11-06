Половина опрошенных новосибирцев хочет жить в собственных домах

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Половина опрошенных новосибирцев хочет жить в собственных домахРубрика: общество
08.11.2019 08:51
фото социальной сети "Фотострана"
Исследователи выяснили, где предпочитают жить новосибирцы – в квартирах или частных домах; 59% участников опроса считают, что лучшей иметь свой участок.
Аналитики опросили тысячу жителей Новосибирска и выяснили, что около 59% проголосовавших хотят жить в собственном доме. Такие данные приводят исследователи социальной сети «Фотострана».
«В юношестве жила в квартире, а потом удалось переехать в частный дом. Развела себе на заднем дворе цветник, посадила яблоки – я счастлива! Чувствую себя полностью хозяйкой!» — поделилась участница опроса Анжелика.
29% респондентов отмечают, что дом вызывает много хлопот, и поэтому они выбирают квартиру в городе. Ещё 12% опрошенных не смогли определиться, какой вариант им больше по душе.
Напомним, в конце сентября стало известно, что четверть новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте.
Никита Минин
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