Половина опрошенных новосибирцев хочет жить в собственных домах

фото социальной сети "Фотострана"

Исследователи выяснили, где предпочитают жить новосибирцы – в квартирах или частных домах; 59% участников опроса считают, что лучшей иметь свой участок.

Аналитики опросили тысячу жителей Новосибирска и выяснили, что около 59% проголосовавших хотят жить в собственном доме. Такие данные приводят исследователи социальной сети «Фотострана».

«В юношестве жила в квартире, а потом удалось переехать в частный дом. Развела себе на заднем дворе цветник, посадила яблоки – я счастлива! Чувствую себя полностью хозяйкой!» — поделилась участница опроса Анжелика.

29% респондентов отмечают, что дом вызывает много хлопот, и поэтому они выбирают квартиру в городе. Ещё 12% опрошенных не смогли определиться, какой вариант им больше по душе.

Напомним, в конце сентября стало известно, что четверть новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте.