Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске

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Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
08.11.2019 13:59
Фото с сайта новосибирской областной прокуратуры
Ученицу одной из школ Первомайского района нашли мёртвой после родительского собрания; предположительно, школьница покончила с собой.
Прокуратура проверит действия школы после сообщений о гибели ученицы пятого класса школы в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По данным прокуратуры, предварительная версия случившегося – самоубийство.
«Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.
Тело 11-летней девочки обнаружили в районе ДК «Железнодорожников» в Первомайском районе Новосибирска. По данным СМИ, о случившемся рассказал преподаватель на одном из родительских собраний. Следственный комитет Новосибирской области также проводит проверку по факту гибели девушки.
Напомним, погибшая 17 октября ученица школы в Советском районе предупредила близких о своей смерти заранее.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
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