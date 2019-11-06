Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске

Фото с сайта новосибирской областной прокуратуры

Ученицу одной из школ Первомайского района нашли мёртвой после родительского собрания; предположительно, школьница покончила с собой.

Прокуратура проверит действия школы после сообщений о гибели ученицы пятого класса школы в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По данным прокуратуры, предварительная версия случившегося – самоубийство.

«Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.

Тело 11-летней девочки обнаружили в районе ДК «Железнодорожников» в Первомайском районе Новосибирска. По данным СМИ, о случившемся рассказал преподаватель на одном из родительских собраний. Следственный комитет Новосибирской области также проводит проверку по факту гибели девушки.

Напомним, погибшая 17 октября ученица школы в Советском районе предупредила близких о своей смерти заранее.