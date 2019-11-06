Расстрелявшего солдат Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

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Расстрелявшего солдат Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизуРубрика: проиcшествия
08.11.2019 08:31
коллаж Сиб.фм
Открывшего огонь по сослуживцами уроженца Тюменской области проверят в столице России; он убил восемь человек и ранил ещё двоих.
Тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего восемь человек, отправят в Москву на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает издание «Ura.ru» со ссылкой на отца солдата.
На экспертизе установят, что же стало истинной причиной произошедшего. В настоящее время Рамиль находится в СИЗО в Чите, где его 8 ноября навестят родственники.
Ранее комиссия Минобороны заявила, что на такой поступок солдата толкнул "межличностный конфликт" с одним из офицеров. Однако в ходе проверки факт физического насилия не подтвердился.
Напомним, 25 октября в воинской части закрытого посёлка «Горный» в Забайкальском крае солдат-срочник расстрелял сослуживцев.
Никита Минин
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Лента новостей
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
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