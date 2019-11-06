Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске

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Прокуратура начала проверку по факту нарушения прав ребёнка-инвалида; сотрудники развлекательного центра не пустили его.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего ребёнка-инвалида.

Сотрудники детского развлекательного центра “Фанки Таун” в торгово-развлекательном центре “Сибирский Молл” отказали несовершеннолетнему особенному ребёнку в посещении игровой зоны.

Как считают в прокуратуре, сотрудники нарушили социальные права ребёнка, в том числе на доступную среду.

Напомним, в феврале 2019 прокуратура защитила право ребёнка-инвалида на жильё в Новосибирске.