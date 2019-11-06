Лента новостейПредложить новость
Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
08.11.2019 21:31
фото yandex.com
Прокуратура начала проверку по факту нарушения прав ребёнка-инвалида; сотрудники развлекательного центра не пустили его.
Прокуратура Октябрьского района Новосибирска начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего ребёнка-инвалида.
Сотрудники детского развлекательного центра “Фанки Таун” в торгово-развлекательном центре “Сибирский Молл” отказали несовершеннолетнему особенному ребёнку в посещении игровой зоны.
Как считают в прокуратуре, сотрудники нарушили социальные права ребёнка, в том числе на доступную среду.
Напомним, в феврале 2019 прокуратура защитила право ребёнка-инвалида на жильё в Новосибирске.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
Новости по теме
Популярное