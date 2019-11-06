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Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

08.11.2019 21:31

фото yandex.com

Прокуратура начала проверку по факту нарушения прав ребёнка-инвалида; сотрудники развлекательного центра не пустили его. 

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего ребёнка-инвалида. 

Сотрудники детского развлекательного центра “Фанки Таун” в торгово-развлекательном центре “Сибирский Молл” отказали несовершеннолетнему особенному ребёнку в посещении игровой зоны. 

Как считают в прокуратуре, сотрудники нарушили социальные права ребёнка, в том числе на доступную среду. 

Напомним, в феврале 2019 прокуратура защитила право ребёнка-инвалида на жильё в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Сибирский молл Прокуратура Новосибирской области ребёнок пострадал

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сегодня 18:01 Хроника 0 Коммент.

Стаи бродячих собак атакуют жителей Бердска

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

Депутаты заксобрания Новосибирской области предложили найти варианты пополнения бюджета

сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

Виртуальная реальность придёт в новосибирские библиотеки

сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

«Народ не поймет»: депутаты Новосибирска прокомментировали предложение Натальи Пинус платить им зарплаты

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общественники выйдут на митинг из-за мусора

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

«Они себя оправдывают!»: ребёнка с инфекцией стремительно выписали из Черепановской больницы после жалобы на таракана в еде

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:24 Хроника 0 Коммент.

«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников избран секретарём регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области

сегодня 13:54 Политика 0 Коммент.

Начинается суд над подозреваемыми в убийстве автомобилистки из Бердска Ирины Синельниковой

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска уволил главного архитектора города

сегодня 12:53 Политика 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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