Сбербанк 11 и 12 ноября проводит «Зелёный день» – самый выгодный день в году

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Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию и отмечает свой 178-й день рождения самым выгодным днем в году, предлагая скидки и преимущества всем жителям России; в акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбербанка и более 150 партнёров.

Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» – самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, «Беру», «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», Яндекс.Деньги, «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября – для частных клиентов, с 11 по 17 ноября – для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

· потребительский кредит со ставкой 11,1 % годовых;

· скидки до 17,8 % в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков – партнёров Сбербанка;

· оплата штрафов за нарушение ПДД в «Сбербанк Онлайн» без комиссии;

· повышенный кэшбэк 10 % по новым бизнес-картам;

· скидка 50 % на все пакеты услуг по расчётно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

· возврат до 100 % бонусов «СПАСИБО» за покупки в рамках акции у партнёров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др.);

· скидка до 50 % на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка:

· онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов;

· маркетплейс «Беру» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50 %;

· сервис Delivery Club предоставит скидку 45 % на первый заказ;

· медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24 %;

· сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20 % на поездки.

· «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30 % от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

· «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65 %.

«В свой день рождения принято получать подарки, Сбербанк же, наоборот, дарит их. И в этом году "Зелёный день" представлен огромных количеством акций и скидок от нас и наших партнёров. Уверен, что каждый клиент сможет найти для себя подходящее предложение, воспользоваться нашими продуктами и сервисами и, конечно, соприкоснуться с большой экосистемой Сбербанка», – отмечает заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнёры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35 % на технику Samsung, до 25 % – в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30 % – в «Иль де Ботэ», до 35 % – на технику Huawei, до 45 % — на автомобили в «Авилоне».

В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку 2 рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40 % на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50 % скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест», а скидку до 60 % – в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Обо всех подробностях акции, специальных предложениях и о компаниях-участниках можно узнать на сайте.

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днём скидок: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнёрам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнёры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объём заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний-участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 миллиона жителей России.

Напомним, 6 ноября Сбербанк и «Брусника. Сибакадемстрой» снизили ставку по ипотеке до 3,4 %.