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Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

08.11.2019 15:24

фото с сайта pixabay.com

Двое маленьких детей скончались при пожаре в Венгеровском районе; в момент трагедии родителей не было дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в пожаре в деревне Красноярке в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СКР. 

«Предварительно установлено, что возгорание началось 07 ноября около 22 часов. В частном домовладении, расположенном в деревне Красноярке Венгеровского района Новосибирской области находились дети возраста 3-х и 4-х лет с 42-летней матерью. Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось. Назначены пожаро-техническая, химическая и судебно-медицинские экспертизы, направленные на сбор информации о причине наступления смерти погибших и пожара. Специалисты устанавливают причину возгорания», – добавили в пресс-службе ведомства. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти двум лицам по неосторожности. Подробности происшествия выясняются. 

Напомним, сегодня стало известно, что во время пожара под Новосибирском в доме обвалилась крыша. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирск СУ СКР

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Налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

Депутаты заксобрания Новосибирской области предложили найти варианты пополнения бюджета

сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

«Народ не поймет»: депутаты Новосибирска прокомментировали предложение Натальи Пинус платить им зарплаты

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

«Они себя оправдывают!»: ребёнка с инфекцией стремительно выписали из Черепановской больницы после жалобы на таракана в еде

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском

сегодня 15:24 Хроника 0 Коммент.

«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников избран секретарём регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области

сегодня 13:54 Политика 0 Коммент.

Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Онкологи советуют пить кофе для защиты от рака

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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