Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском

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Двое маленьких детей скончались при пожаре в Венгеровском районе; в момент трагедии родителей не было дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в пожаре в деревне Красноярке в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

«Предварительно установлено, что возгорание началось 07 ноября около 22 часов. В частном домовладении, расположенном в деревне Красноярке Венгеровского района Новосибирской области находились дети возраста 3-х и 4-х лет с 42-летней матерью. Отец находился на работе. После начала возгорания женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось. Назначены пожаро-техническая, химическая и судебно-медицинские экспертизы, направленные на сбор информации о причине наступления смерти погибших и пожара. Специалисты устанавливают причину возгорания», – добавили в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти двум лицам по неосторожности. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, сегодня стало известно, что во время пожара под Новосибирском в доме обвалилась крыша.