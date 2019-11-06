«Смотрят на меня голодными глазами»: новосибирский приют остался без еды для животных

Лента новостейПредложить новость
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Смотрят на меня голодными глазами»: новосибирский приют остался без еды для животныхРубрика: общество
08.11.2019 10:33
фото Алёны Святовой
Директор приюта для бездомных животных не знает, чем кормить кошек и собак; с такой ситуацией организация никогда не сталкивалась.
В Новосибирске общественная организация помощи животным «Кошкино Лукошко» оказалась в трудной ситуации: через пару дней закончится еда для 11 собак и 43 кошек. Пост с просьбой о помощи появился на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте».
«Никогда не было такого, чтобы я рвала волосы на голове, не зная, чем накормить кошек, которые стоят у пустой миски... и смотрят на меня голодными глазами. Собранных денег не хватит на покупку хотя бы одного большого мешка корма. Сейчас я просто вынуждена бежать в ближайший супермаркет, чтобы купить хоть что-то из еды для них. Дай бог хватит на пару дней...» – пишет директор приюта Алёна Святова.
Напомним, 7 ноября Сиб.фм рассказывал, каких необычных домашних животных можно купить в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска
Депутат новосибирского горсовета предложила платить народным избранникам зарплату
Лицом в асфальт: полицейские «погасили» конфликт во дворе Новосибирска
«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное