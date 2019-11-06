«Смотрят на меня голодными глазами»: новосибирский приют остался без еды для животных

фото Алёны Святовой

Директор приюта для бездомных животных не знает, чем кормить кошек и собак; с такой ситуацией организация никогда не сталкивалась.

В Новосибирске общественная организация помощи животным «Кошкино Лукошко» оказалась в трудной ситуации: через пару дней закончится еда для 11 собак и 43 кошек. Пост с просьбой о помощи появился на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Никогда не было такого, чтобы я рвала волосы на голове, не зная, чем накормить кошек, которые стоят у пустой миски... и смотрят на меня голодными глазами. Собранных денег не хватит на покупку хотя бы одного большого мешка корма. Сейчас я просто вынуждена бежать в ближайший супермаркет, чтобы купить хоть что-то из еды для них. Дай бог хватит на пару дней...» – пишет директор приюта Алёна Святова.

Напомним, 7 ноября Сиб.фм рассказывал, каких необычных домашних животных можно купить в Новосибирске.