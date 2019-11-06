Собаки напали на ребёнка: возбуждено уголовное дело

Лента новостейПредложить новость
Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Собаки напали на ребёнка: возбуждено уголовное делоРубрика: проиcшествия
08.11.2019 21:03
фото pixabay.com
Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует дело о халатности чиновников; на улице на ребёнка напали безнадзорные животные.
Следователи СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливают ответственных чиновников, по вине которых 9-летний ребёнок подвергся нападению стаи бездомных собак.
По версии следствия, 6 ноября двое детей 9 и 11 лет гуляли на улице в Красноярске, когда на них напала стая собак. Старший мальчик смог отбиться и побежал в ближайший торговый павильон за помощью. Вместе с продавцом удалось отбить у разъярённых животных младшего ребёнка.
Мальчик получил множественные тяжёлые травмы, был госпитализирован в медучреждение, где ему провели несколько операций.
Возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”. Следователи устанавливают чиновников, которые должны отвечать за изъятие и последующее содержание безнадзорных животных.
Напомним, жители пригорода Новосибирска пожаловались на стаи собак.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пожаре под Новосибирском
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Отставка Толоконского: как это было
Об утечках информации, отрицании и признании
Новости по теме
Популярное