Собаки напали на ребёнка: возбуждено уголовное дело

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Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует дело о халатности чиновников; на улице на ребёнка напали безнадзорные животные.

Следователи СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливают ответственных чиновников, по вине которых 9-летний ребёнок подвергся нападению стаи бездомных собак.

По версии следствия, 6 ноября двое детей 9 и 11 лет гуляли на улице в Красноярске, когда на них напала стая собак. Старший мальчик смог отбиться и побежал в ближайший торговый павильон за помощью. Вместе с продавцом удалось отбить у разъярённых животных младшего ребёнка.

Мальчик получил множественные тяжёлые травмы, был госпитализирован в медучреждение, где ему провели несколько операций.

Возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”. Следователи устанавливают чиновников, которые должны отвечать за изъятие и последующее содержание безнадзорных животных.

Напомним, жители пригорода Новосибирска пожаловались на стаи собак.