Стаи бродячих собак атакуют жителей Бердска

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Бездомные собаки в Бердске стали собираться в стаи; жители отметили, что они ведут себя агрессивно.

Сообщение о стае диких собак появилось в группе «Город Обь Новосибирск». Жительница Бердска Татьяна буквально бьёт тревогу, рассказывая о животных, нападающих на прохожих на улице Октябрьской.

«Уже везде писала, куда можно. Результата нет. Собаки стали агрессивнее и кидаются на каждого прохожего. Дети не могут пройти ни в школу, ни со школы домой», – написала девушка.

Автор сообщения отметила, что недавно дворняги пытались наброситься на ребёнка, но взрослые успели вовремя среагировать. Травмы удалось избежать.

Другие жители Бердска отмечают, что видят собак уже не в первый раз. И раньше агрессии животные не проявляли, собирались в кучу, лежали в одном месте и провожали глазами прохожих.

«Пока с собаками ничего не сделали, посоветуйте детям снизить активность, когда они идут мимо. Не бежать, не кричать, не размахивать руками. Это минимизирует вероятность ответной агрессии», – советуют

Люди верят, что городские службы всё же примут меры. А пока кроме советов в сети делятся координатами служб по отлову животных.

Напомним, 6 ноября сообщалось о новосибирском приюте для животных, который собирает средства на тёплое жильё для своих подопечных.