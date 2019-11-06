Стаи бродячих собак атакуют жителей Бердска

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Стаи бродячих собак атакуют жителей БердскаРубрика: общество
08.11.2019 17:55
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Бездомные собаки в Бердске стали собираться в стаи; жители отметили, что они ведут себя агрессивно.
Сообщение о стае диких собак появилось в группе «Город Обь Новосибирск». Жительница Бердска Татьяна буквально бьёт тревогу, рассказывая о животных, нападающих на прохожих на улице Октябрьской.
«Уже везде писала, куда можно. Результата нет. Собаки стали агрессивнее и кидаются на каждого прохожего. Дети не могут пройти ни в школу, ни со школы домой», – написала девушка.
Автор сообщения отметила, что недавно дворняги пытались наброситься на ребёнка, но взрослые успели вовремя среагировать. Травмы удалось избежать.
Другие жители Бердска отмечают, что видят собак уже не в первый раз. И раньше агрессии животные не проявляли, собирались в кучу, лежали в одном месте и провожали глазами прохожих.
«Пока с собаками ничего не сделали, посоветуйте детям снизить активность, когда они идут мимо. Не бежать, не кричать, не размахивать руками. Это минимизирует вероятность ответной агрессии», – советуют
Люди верят, что городские службы всё же примут меры. А пока кроме советов в сети делятся координатами служб по отлову животных.
Напомним, 6 ноября сообщалось о новосибирском приюте для животных, который собирает средства на тёплое жильё для своих подопечных.
Алёна Коврова
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