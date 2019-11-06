«Тимура больше нет»: скончался козлик, друживший с тигром Амуром

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«Тимура больше нет»: скончался козлик, друживший с тигром АмуромРубрика: общество
08.11.2019 11:38
Фото ТАСС\Юрий Смитюк
Знаменитый козёл Тимур, которого отдавали на съедение тигру, умер естественной смертью; по словам опекуна, его похоронят с почестями.
Козлик Тимур, друживший с тигром Амуром, скончался 5 ноября в Приморском сафари-парке. Об этом рассказала опекун животного Эльвира Головина. По её словам, Тимур жил в хороших условиях, которые помогли дожить ему до солидного возраста.
«Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следили личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», – пишет Головина.
Как сообщила женщина, прах Тимура «захоронят с почестями». В дальнейшем даже планируют возвести в честь знаменитого козла бронзовую скульптуру на территории сафари-парка.
Дружба козла Тимура и тигра Амура началась в 2015 году. Тогда парнокопытное принесли хищнику в качестве добычи. Однако Тимур оказал сопротивление, а позже тигр не только не предпринимал попыток убить соседа по клетке, но наоборот – сдружился с ним. С тех пор за их нежными отношениями животных следил весь мир.
Напомним, накануне алтайские ветеринары спасли лисёнка, который потерял две лапы в капкане.
Эмиль Фукс
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