Труп школьницы нашли в Новосибирске

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Учащаяся пятого класса могла покончить с собой; следователи устанавливают обстоятельства смерти.

Ученица школы в Первомайском районе погибла при невыясненных обстоятельствах. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

«Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней, а также круг её общения, условия проживания. Выполнены все необходимые следственные действия, первоначальные на месте происшествия», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 27 октября стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина.