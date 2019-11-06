Труп школьницы нашли в Новосибирске

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Труп школьницы нашли в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
08.11.2019 09:59
фото с сайта pixabay.com
Учащаяся пятого класса могла покончить с собой; следователи устанавливают обстоятельства смерти.
Ученица школы в Первомайском районе погибла при невыясненных обстоятельствах. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
«Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней, а также круг её общения, условия проживания. Выполнены все необходимые следственные действия, первоначальные на месте происшествия», – рассказали в ведомстве.
Напомним, 27 октября стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина.
Никита Минин
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Лента новостей
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
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