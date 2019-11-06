«Уровень солнца в крови»: новосибирцев зовут в лабораторию для проверки иммунитета

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«Уровень солнца в крови»: новосибирцев зовут в лабораторию для проверки иммунитетаРубрика: общество
11.11.2019 10:00
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ГЕМОТЕСТ»
С 8 до 30 ноября жители Новосибирска смогут сдать анализ на витамин D всего за 900 рублей.
Человек получает витамин D двумя путями: часть этого вещества поступает из пищи, другую организм может производить сам – но для этого на кожу должно попадать ультрафиолетовое излучение. Осенью и зимой, когда световой день сокращается, уровень витамина у большинства людей падает, и это становится одной из причин, по которым они начинают чаще болеть (клинические испытания доказывают, что недостаток витамина D повышает риск ОРВИ и гриппа).
До 30 ноября во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Новосибирске можно проверить уровень витамина D всего за 900 рублей (стоимость взятия крови оплачивается отдельно).
Результаты исследования будут готовы уже через один день, получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте или забрать лично в лабораторном отделении. Исследование покажет, хватает ли вашему организму ресурсов для защиты от сезонных эпидемий, сохранения жизненного тонуса и поддержания здоровья костей.
В первую очередь витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц – он помогает кальцию и фосфору, «строительному материалу» организма, всасываться в тонком кишечнике.
Другая его важная функция связана с лейкоцитами – белыми клетками крови, которые отвечают за врождённый и адаптивный иммунитет, то есть способность организма бороться с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Даже при минимальном снижении уровня витамина D лейкоциты перестают производить нужное количество ферментов, и иммунитет падает – человек начинает чаще заболевать и тратит больше времени и сил на выздоровление.
Особенно важно следить за показателями витамина D осенью и зимой: «простудный» сезон нагружает иммунитет работой, а короткий световой день не позволяет организму производить нужное количество «солнечного» витамина. В первую очередь это имеет значение для детей: растущий организм интенсивно расходует витамин D на построение скелета и развитие мышц.
При этом кроме снижения сопротивляемости болезням дефицит витамина может привести к развитию аллергий, аутоиммунных заболеваний и когнитивных нарушений.
Убедитесь, что вашему организму хватает солнца! Найдите ближайшее отделение «Гемотест»:
- Красный проспект, д. 161;
- Морской проспект, д. 16;
- улица Богдана Хмельницкого, д. 22;
- улица Гоголя, д. 38;
- улица Сибиряков-Гвардейцев, д. 34;
- улица Станиславского, д. 17;
- улица Тюленина, д. 8.
Узнайте подробности по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный) и на сайте www.gemotest.ru или задайте вопросы в мессенджерах Viber и WhatsApp: +7 (926) 550-13-13.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Мария Машанова
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Лента новостей
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