«Уровень солнца в крови»: новосибирцев зовут в лабораторию для проверки иммунитета

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ГЕМОТЕСТ»

С 8 до 30 ноября жители Новосибирска смогут сдать анализ на витамин D всего за 900 рублей.

Человек получает витамин D двумя путями: часть этого вещества поступает из пищи, другую организм может производить сам – но для этого на кожу должно попадать ультрафиолетовое излучение. Осенью и зимой, когда световой день сокращается, уровень витамина у большинства людей падает, и это становится одной из причин, по которым они начинают чаще болеть (клинические испытания доказывают, что недостаток витамина D повышает риск ОРВИ и гриппа).

До 30 ноября во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Новосибирске можно проверить уровень витамина D всего за 900 рублей (стоимость взятия крови оплачивается отдельно).

Результаты исследования будут готовы уже через один день, получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте или забрать лично в лабораторном отделении. Исследование покажет, хватает ли вашему организму ресурсов для защиты от сезонных эпидемий, сохранения жизненного тонуса и поддержания здоровья костей.

В первую очередь витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц – он помогает кальцию и фосфору, «строительному материалу» организма, всасываться в тонком кишечнике.

Другая его важная функция связана с лейкоцитами – белыми клетками крови, которые отвечают за врождённый и адаптивный иммунитет, то есть способность организма бороться с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Даже при минимальном снижении уровня витамина D лейкоциты перестают производить нужное количество ферментов, и иммунитет падает – человек начинает чаще заболевать и тратит больше времени и сил на выздоровление.

Особенно важно следить за показателями витамина D осенью и зимой: «простудный» сезон нагружает иммунитет работой, а короткий световой день не позволяет организму производить нужное количество «солнечного» витамина. В первую очередь это имеет значение для детей: растущий организм интенсивно расходует витамин D на построение скелета и развитие мышц.

При этом кроме снижения сопротивляемости болезням дефицит витамина может привести к развитию аллергий, аутоиммунных заболеваний и когнитивных нарушений.

Убедитесь, что вашему организму хватает солнца! Найдите ближайшее отделение «Гемотест»:

- Красный проспект, д. 161;

- Морской проспект, д. 16;

- улица Богдана Хмельницкого, д. 22;

- улица Гоголя, д. 38;

- улица Сибиряков-Гвардейцев, д. 34;

- улица Станиславского, д. 17;

- улица Тюленина, д. 8.

Узнайте подробности по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный) и на сайте www.gemotest.ru или задайте вопросы в мессенджерах Viber и WhatsApp: +7 (926) 550-13-13.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.