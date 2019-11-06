В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирские спасатели совместно с экстренными службами города провели ночные учения в метро; по легенде загорелся один из составов, пассажиров пришлось эвакуировать на носилках.

Из-за схода колёсной пары с рельс в одном из вагонов новосибирского метрополитена начался пожар, в поезде находились пострадавшие. Такой сценарий лёг в основу совместных учений экстренных служб города и сотрудников метро. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Учения проходили на станции метро "Золотая нива", куда по сигналу тревоги прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС России, бригады муниципальной и областной аварийно-спасательных служб, химико-радиометрические лаборатории, экипажи территориального центра медицины катастроф и полиции, сотрудники метрополитена. Всего — более 150 человек и 20 единиц специализированной техники.











«В ходе тренировки отрабатывались действия по тушению условного пожара в тоннеле метро. Людей эвакуировали из вагонов в ограниченных, стеснённых условиях, с использованием специально изготовленных средств – рельсовых тележек, которые могут двигаться в тоннеле по рельсам и перевозить одновременно несколько пострадавших, и специальных трапов для подъёма спасаемых с рельсов на платформу", — рассказал начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, такие учения в ночное время проводятся регулярно — в разных районах города и на различных станциях новосибирской подземки.

"Это необходимо для отработки различных технологий спасения и действий при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций", — уточнили спасатели.

Напомним, 8 ноября новосибирские спасатели оказали помощь лысому коту.