В Новосибирске задержали восьмилетнюю рецидивистку

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В Новосибирске задержали восьмилетнюю рецидивисткуРубрика: проиcшествия
08.11.2019 18:29
Фото Pixabay
Девочка не в первый раз попадалась на мелких магазинных кражах; по её словам, у семьи не хватает денег на сладости.
Магазинного воришку задержали в Новосибирске накануне, 7 ноября. Им оказалась восьмилетняя девочка из Ленинского района Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности "Гвардия". Как выяснилось, маленькая преступница попала в поле зрения правоохранительных органов не впервые.
Эмиль Фукс
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«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
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