В Новосибирске задержали восьмилетнюю рецидивистку

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Девочка не в первый раз попадалась на мелких магазинных кражах; по её словам, у семьи не хватает денег на сладости.

Магазинного воришку задержали в Новосибирске накануне, 7 ноября. Им оказалась восьмилетняя девочка из Ленинского района Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности "Гвардия". Как выяснилось, маленькая преступница попала в поле зрения правоохранительных органов не впервые.

"Ребенок в очередной раз решил совершить кражу. В этот раз юная леди взяла с полки баллончик со сладким спреем, спрятала его в карман куртки и направилась к выходу. Там ее задержали бойцы группы быстрого реагирования. Сотрудники магазина уже несколько раз ловили эту девчонку с украденными шоколадками или конфетами. Девочка рассказывала, что её воспитывает только папа и бабушка, денег в семье не хватает, мама живет далеко", — сообщили в агентстве.

По данным службы безопасности, девочка и раньше крала из магазина сладости — каждый раз её прощали из жалости. Однако в этот раз сотрудники магазина решили наказать рецидивистку и вызвали охрану. Как стало известно позже, девочка уже имела проблемы с законом — раньше она попадала в отдел по делам несовершеннолетних.

Напомним, 3 ноября сотрудники полиции задержали новосибирца, который украл у женщины карманную собачку.