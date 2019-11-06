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Виртуальная реальность придёт в новосибирские библиотеки

Рубрика: общество

08.11.2019 16:56

Фото с youtube-канала «Инновации детям»

Оборудование виртуальной реальности – шлемы и очки, а также интерактивные столы и песочницы, появится в специализированных библиотеках Новосибирской области по программе «Доступная среда»; до конца ноября в регионе откроют четыре такие библиотеки. 

Четыре модельных библиотеки с обновлённым книжным фондом, интерактивными песочницами и очками виртуальной реальности откроют в ближайшее время в рамках нацпроекта «Культура» в Новосибирском, Ордынском, Сузунском районах и в городе Искитиме Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В зданиях библиотек прошёл капитальный и текущий ремонт помещений, кроме того, было закуплено современное оборудование – очки и шлемы виртуальной реальности, интерактивные столы и песочницы. Также был обновлён книжный фонд.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» для читателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специализированное программное обеспечение, пандусы и расширенные дверные проёмы. Предполагается также изменение форматов работы обновлённых библиотек, в том числе – за счёт повышения квалификации сотрудников.

Дизайн-проекты разрабатывались молодыми архитекторами Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, а над дизайн-проектом центральной библиотеки Сузунского района работали архитекторы специализированной компании «Витарус».

По словам и. о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова, создание модельных библиотек даёт новый импульс развитию региональной библиотечной сети.

«Мощное инфраструктурное обновление, оснащение современным мультимедийным оборудованием, внедрение новых профессиональных стандартов и форматов работы позволят выйти на принципиально новый уровень диалога с читателем.

Убеждён, что появление модельных библиотек станет драйвером развития всех библиотек на территории региона», – отметил он. 

На реализацию проекта регион получил в 2019 году 25 миллионов рублей из федерального бюджета. 

Первую модельную библиотеку откроют 12 ноября в 14:00 в Новосибирском районе.

Напомним, 31 октября в Новосибирске после ремонта торжественно открыли Красный проспект. 

Мария Машанова

Теги: доступная среда Новосибирск библиотеки

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сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:54 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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