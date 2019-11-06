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«Заведённые» рэперы: машины, которые чаще других снимаются в клипах звёзд

Рубрика: Авто, общество

08.11.2019 09:49

фото с сайта AutoSpot, видео с Youtube

Исследователи назвали автомобили, засветившиеся в рэп-клипах; ролики с ними набирают миллиарды просмотров.

Дорогие автомобили – неотъемлемая часть любого музыкального видео с участием рэперов. Эксперты из AutoSpot назвали самые популярные машины, клипы с которыми набрали наибольшее количество просмотров в социальных сетях. 

На третьем месте оказался Rolls-Royce Dawn, который «снялся» в клипе американского продюсера-музыканта DJ Халеда и Джастина Бибера на песню I'm The One. Музыкальное видео имеет 1,3 миллиарда просмотров. Примечательно, что на выпуск такой модели в среднем уходит 7 месяцев, а сама машина – результат ручного труда.

Звездой ролика на песню «Starboy» канадского исполнителя Уикенда стал McLaren P1. Видео с бордовым красавцем набрало 1,6 миллиарда просмотров.

А вот Dodge Challenger засветился сразу в двух популярных клипах: у Джесси Джей, Арианы Гранде и Ники Минаж в «Bang Bang» и у Кид Инка, Тайги, Валея, Уай-джи и Рича Хоуми Куана в «Ride Out». 

Суммарно они набрали 1,62 миллиарда просмотров, что позволило автомобилю оказаться на вершине рейтинга.

Напомним, 1 ноября Сиб.фм рассказал о самых угоняемых автомобилях. 

 

Никита Минин

Теги: автомобили

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«Вас тут не стояло»: почему памятники в Новосибирске вызывают столько скандалов

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:51 Общество 0 Коммент.

Расстрелявшего солдат Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские поисковики будут искать людей в лесу с помощью радиомаяков

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: сильный ветер и резкое похолодание до -20

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как быстро и удачно выйти замуж

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Скорую с доской вместо замка сняли новосибирцы

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Ребёнка доставили в больницу после наезда на переходе в Новосибирске

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Дело убитого новосибирского кота Моти рассмотрит Госдума

вчера 20:58 Общество 0 Коммент.

Хлеб выпал из грузовика на дорогу в Новосибирске

вчера 19:42 Общество 0 Коммент.

Пламя памяти

вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Кинотеатр «Люксор» закрылся в Новосибирске

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Юных похитителей спиртного в Новосибирске выдала упавшая на пол бутылка

вчера 18:52 Хроника 0 Коммент.

Размер инвестиционного портфеля в АПК Новосибирской области превысил 60 миллиардов рублей

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение: в Новосибирске сильный ветер сменится морозами

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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