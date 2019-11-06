«Заведённые» рэперы: машины, которые чаще других снимаются в клипах звёзд

фото с сайта AutoSpot, видео с Youtube

Исследователи назвали автомобили, засветившиеся в рэп-клипах; ролики с ними набирают миллиарды просмотров.

Дорогие автомобили – неотъемлемая часть любого музыкального видео с участием рэперов. Эксперты из AutoSpot назвали самые популярные машины, клипы с которыми набрали наибольшее количество просмотров в социальных сетях.

На третьем месте оказался Rolls-Royce Dawn, который «снялся» в клипе американского продюсера-музыканта DJ Халеда и Джастина Бибера на песню I'm The One. Музыкальное видео имеет 1,3 миллиарда просмотров. Примечательно, что на выпуск такой модели в среднем уходит 7 месяцев, а сама машина – результат ручного труда.

Звездой ролика на песню «Starboy» канадского исполнителя Уикенда стал McLaren P1. Видео с бордовым красавцем набрало 1,6 миллиарда просмотров.

А вот Dodge Challenger засветился сразу в двух популярных клипах: у Джесси Джей, Арианы Гранде и Ники Минаж в «Bang Bang» и у Кид Инка, Тайги, Валея, Уай-джи и Рича Хоуми Куана в «Ride Out».

Суммарно они набрали 1,62 миллиарда просмотров, что позволило автомобилю оказаться на вершине рейтинга.

Напомним, 1 ноября Сиб.фм рассказал о самых угоняемых автомобилях.