Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за первую неделю ноября

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Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за первую неделю ноябряРубрика: проиcшествия
08.11.2019 18:01
фото «АСТ-54», спасателей МАСС, Pixabay, госавтоинспекции по Новосибирской области
Ежедневно в Новосибирской области происходят десятки аварий; редакция Сиб.фм сделала обзор самых серьёзных ДТП прошедшей недели, в которых погибли или пострадали люди.
По данным Госавтоинспекции, с 1 по 7 ноября в Новосибирской области произошло 34 аварии, в которых погибли пять человек и ещё 37 получили различные травмы. Самые ужасные ДТП попали в наш еженедельный обзор.
Не вовремя вышла из автобуса
1 ноября на улице Петухова водитель сбил насмерть 70-летнюю пенсионерку, которая во время ДТП выходила из общественного транспорта.
«В 17:40 водитель Nissan совершил наезд на женщину около 70 лет, которая выходила из автобуса на остановке общественного транспорта СНТ "Радуга". В результате ДТП пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью», – рассказал Сиб.фм инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
Смертельный поцелуй со столбом
Молодой парень погиб в аварии в Чановском районе Новосибирской области. Авария произошла 2 ноября примерно в 5:15. Находясь за рулём автомобиля ВАЗ-21014, 26-летний мужчина не справился с управлением и допустил наезд на столб.
От полученных травм молодой человек скончался на месте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ещё одной пенсионерке не повезло
2 ноября в 19:00 пенсионерка попала под колёса автомобиля в посёлке Кольцово: 75-летняя бабушка скончалась в больнице от полученных травм спустя четыре часа после госпитализации.
«На пешеходном переходе у остановки общественного транспорта в рабочем посёлке Кольцово 64-летний мужчина, управляя автомобилем "Лада Веста", при выполнении манёвра объезда общественного транспорта, осуществлявшего высадку пассажиров, совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Праздник обернулся трагедией
В Новосибирске утром 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 29-летний молодой человек. Также пострадала его 38-летняя пассажирка: она сломала ногу.
«Около 9:30 водитель автомобиля Honda HR-V при повороте с улицы Кирова на улицу Выборную не справился с управлением и наехал на опору освещения. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью», – отметил тогда Владислав Савченков.
Прилёг отдохнуть
Упавший на бок грузовик устроил затор на Коммунальном мосту в Новосибирске 5 ноября. По данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии скорость проезда на этом участке пути не превышала пяти километров в час. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, на место выезжали спасатели МЧС:
«Вокруг машины было много воды, видимо, её пришлось тушить», – сообщил проезжавший мимо водитель.
Зажало в «Жигулях»
Авария, в которой сибирячку буквально зажало в салоне автомобиля, произошла в Кировском районе города. Тогда на месте работали скорая помощь, сотрудники МЧС и ГИБДД.
«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв по указанному адресу, спасатели провели разведку места ДТП, сбор информации о пострадавших. Женщина была извлечена из автомобиля ещё до приезда спасателей, ей помогли сотрудники скорой помощи», – отметили спасатели МАСС в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, за предыдущую неделю в ДТП в Новосибирской области погибли восемь человек.
Никита Минин
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