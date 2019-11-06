Жители Новосибирска хотят сокращения рабочей недели

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Жители Новосибирска хотят сокращения рабочей неделиРубрика: общество
08.11.2019 10:19
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На четырёхдневную рабочую неделю согласны 67 % новосибирцев; лучшим дополнительным выходным многие считают пятницу.
Независимые профсоюзы России ещё летом предложили Министерству труда ввести четырёхдневную работу неделю. Хотя эта инициатива не легла в основу нового законопроекта, её активно обсуждают жители страны.
Маркетологи компании HeadHunter решили узнать, как новосибирцы относятся к инициативе и готовы ли принять сокращение рабочей недели. Выяснилось, что 67 % опрошенных мечтают о дополнительном выходном дне. Правда, половина опрошенных (50 %) не верят, что это станет возможным в ближайшие 3-5 лет.
Большинство опрошенных готовы к сокращению рабочей недели при условии сохранения зарплаты, а 12 % респондентов не согласны работать меньше. Чаще других на дополнительный выходной не готовы идти мужчины, топ-менеджеры и руководители компаний.
Ради сокращения рабочей недели 40 % жителей столицы Сибири согласны больше работать в другие дни. Треть опрошенных пойдёт на увеличение рабочей смены, ещё 29 % – не готовы ничего менять.
Отвечая на вопрос, какой день больше подходит для дополнительного выходного, 63 % опрошенных выбрали пятницу, за понедельник проголосовали 23 %, но нашлись и те (13 %), кто выбрал выходной в середине недели, в среду.
По мнению новосибирцев, сокращение рабочей недели даёт возможность больше общаться с семьёй и друзьями (64 %), заниматься домашними делами (32 %) и подрабатывать в другом месте (18 %).
Напомним, 7 ноября сообщалось о выступлении жителей Новосибирска против установки памятника в центре города.
Алёна Коврова
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