Автобус №27 в Новосибирске поедет по сокращенному маршруту

портал PIXABAY.COM

Маршрут городского автобуса № 27 сократится на восемь остановок; изменения вступят в силу с понедельника.

Схема движения автобуса №27 изменится с 11 ноября, сообщили в мэрии Новосибирска.

Новый маршрут автобуса построили от «Площади имени Калинина» до «Отделения связи №13». Летом его продлят до Северного кладбища.

В пути следования автобус №27 будет проезжать по улицам Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, Тайгинской, Пашинскому шоссе, Магистральной, Чекалина и Новоуральской.

По ходу движения остановочными пунктами для автобуса названы: «Площадь имени Калинина», «НИИЖТ», «Городская больница», «Универмаг «Калининский», «Стадион «Сибирь», «ДК имени Горького», «Ул. 25 лет Октября», «Ул. Учительская», «Ул. Писемского», «Завод Химконцентратов», «АЗС», «Общежитие», «Поселок Спартак», «Управление механизации», «Станция «Иня-Восточная», «Лесная», «Геннадия Заволокина», «Ателье № 18», «Магазин № 8», «Ул. Магистральная», «Ул. Чекалина», «Больница № 19», «Отделение связи № 13», «Северное кладбище (летом)».

В итоге рейс, соединяющий Пашино с центром города, сократиться на восемь остановок.

На официальном сайте мэрии Новосибирска отметили, что это сделано с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети.

Напомним, 1 ноября сообщалось о поступлении в Новосибирскую область новых автобусов.