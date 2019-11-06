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Элджей заплатит штраф за рекламу концерта в Новосибирске

Рубрика: общество

09.11.2019 16:07

фото aficha Yandex,ru

Маркировка плакатов, анонсирующих концерты Элджея, стала поводом для разбирательств в Федеральной антимонопольной службе; исполнитель заплатит штраф в 2,5 тысячи рублей.

Житель Новосибирска, знакомый с творчеством Элджея, возмутился обозначением «12+» на постерах, анонсирующих концерт исполнителя.

Выступление артиста прошло в  «Новосибирском Экспоцентре» в марте 2019 года, а после него в ФАС региона поступила жалоба. Неустановленный заявитель обратил внимание, что в песнях репера есть пропаганда алкоголя, наркотиков и отборная нецензурная брань. Однако, согласно рекламной продукции, слушать песни Элджея могут даже подростки.   

Жалобу в ведомстве посчитали обоснованной. К плакатам присмотрелись, а музыкальные произведения прослушали. Оценке и анализу подверглись тексты песен «Hey, Guys», «360°», «Ультрафиолетовая лампа», «Растворитель» и «Ультрамариновые танцы».

Анализ комиссии антимонопольной службы привел к выводу – содержание песен исполнителя опасно для несовершеннолетних, так как может причинить вред здоровью и развитию детей. Содержание рекламной продукции посчитали противоречащей закону «О рекламе». На плакатах Элджея должна стоять маркировка «18+».

Ответственность за нарушение закона понесёт рекламодатель. В случае в Элджеем – отвечать будет он сам, так как заказывал афиши индивидуальный предприниматель Алексей Узенюк, а это настоящее имя исполнителя.

В отношении Элджея возбуждено дело об административном нарушении. Максимальный штраф, который могут выписать исполнителю – 2,5 тысячи рублей.

Напомним, в сентябре стало известно, что Элджей женился. 

 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирск

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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