Голосование в сети опровергло информацию властей о нежелании новосибирцев устанавливать памятник Николаю Чудотворцу

фото из группы "Движение Сорок Сороков" Новосибирск в соцсети "Вконтакте"

Установка памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске оказалась под вопросом — жители высказались против; в православных организациях считают, что результаты голосования необъективны.

Представители православной организации поставили под сомнение несогласие новосибирцев с установкой памятника Николаю Чудотворцу в центре города, об этом они написали в группе «Движение Сорок Сороков» в соцсети «Вконтакте».

Напомним, жители столицы Сибири выступили против строительства памятника возле Вознесенского Собора, к такому выводу пришли власти, подводя итоги общественных обсуждений. По заявлению мэрии голосование за установку памятника было открытым, и любой желающий мог на сайте администрации высказать свое мнение.

«Мы решили найти вкладку голосования или итогов голосования на сайте мэрии, и понять, насколько оно было доступно. Примерно за 7 минут поиск результата не дал. <…> До сих пор источник с итогами голосования не найден, и мы будем благодарны, если кто-то поделится ссылкой», — написали в своей группе представители православной организации.

Авторы обращения считают, что 22 человека, принявших участие опросе, не могут отражать мнения большинства. Они отметили, что в городе, где проживает более 1,5 млн жителей, должна быть более активная позиция.

«Стало понятно, почему проголосовали всего 0,0013 процента жителей города. Ответ простой: потому что определенным силам в руководстве города безразлично, что большинство жителей Новосибирске крещены в Православной Церкви, венчаются в Храме, отпевают Храме умерших родных и близких, в любом, случае уважают святость и святых Церкви», — прокомментировали ситуацию активисты.

В обращении, опубликованном в группе, жителей Новосибирска призывают исправить сложившуюся ситуацию и помочь отразить реальное отношение к установке памятника Николаю Чудотворцу.

На момент публикации своё мнение в открытом голосовании высказали более 700 человек – и 92% — поддерживают установку памятника.

Напомним, 7 ноября сообщалось, почему судьбу установки памятника решает художественный совет Новосибирска.