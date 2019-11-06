Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор

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Рецидивист ограбил знакомого пенсионера угрожая ножом; с добычей преступник отправился к себе домой.

Уголовника со стажем задержали у него дома через несколько часов после ограбления, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Восстанавливая картину преступления, правоохранители сообщили, что 8 ноября в квартиру на улицу Лебедевского в Заельцовском районе пришёл вооружённый рецидивист. Цель визита носила криминальный характер: 43-летний, ранее судимый мужчина, решил ограбить знакомого пенсионера.

Угрожая ножом, незваный гость забрал у 74-летнего владельца квартиры телевизор и 1200 рублей. После того, как вор скрылся, пенсионер вызвал полицию.

Приметы подозреваемого были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы, которые тут же решили проверить место проживания грабителя. Вор оказался не предусмотрительным и после преступления отправился в свою квартиру. Там пути представителей правопорядка и рецидивиста пересеклись.

Грабителя задержали. Теперь в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Напомним, в конце октября в Новосибирске женщина с ножом напала на офис микрозаймов.