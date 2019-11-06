Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор

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Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизорРубрика: проиcшествия
09.11.2019 12:32
портал PIXABAY.COM
Рецидивист ограбил знакомого пенсионера угрожая ножом; с добычей преступник отправился к себе домой.
Уголовника со стажем задержали у него дома через несколько часов после ограбления, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Восстанавливая картину преступления, правоохранители сообщили, что 8 ноября в квартиру на улицу Лебедевского в Заельцовском районе пришёл вооружённый рецидивист. Цель визита носила криминальный характер: 43-летний, ранее судимый мужчина, решил ограбить знакомого пенсионера.
Угрожая ножом, незваный гость забрал у 74-летнего владельца квартиры телевизор и 1200 рублей. После того, как вор скрылся, пенсионер вызвал полицию.
Приметы подозреваемого были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы, которые тут же решили проверить место проживания грабителя. Вор оказался не предусмотрительным и после преступления отправился в свою квартиру. Там пути представителей правопорядка и рецидивиста пересеклись.
Грабителя задержали. Теперь в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
Напомним, в конце октября в Новосибирске женщина с ножом напала на офис микрозаймов.
Алёна Коврова
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Лента новостей
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