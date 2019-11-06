Опасный лёд: в Новосибирской области замерзают реки

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На реках Новосибирской области образуется лед; специалисты предупреждают – выходить на него опасно для жизни.

Становление льда на водных объектах Новосибирской области происходит с ноября по декабрь, сообщили в главном управлении МЧС.

Сегодня лед уже появился на водоемах северных районов региона — Кыштовском, Венгеровском, Убинском, Куйбышевском, Барабинском, Усть-тарском. В связи с понижением температуры в ближайшие дни ледяной наст образуется на реках Омь, Тартас, Тара и Майзас. Его прочность и плотность не достаточно прочные, чтобы выдержать вес человека.

Спасатели МЧС просят родителей внимательнее следить за своими детьми, а также делятся советами по оказанию помощи тем, кто всё-таки попал в беду и оказался в ледяной воде.

«Вооружитесь любой длинной палкой, шестом или веревкой. Ползите, широко расставляя при этом руки и ноги и, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны», — говориться в сообщении.

Если человека удалось вытащить из ледяной воды, его нужно доставить в теплое место, снять с него мокрую одежду, растереть тело до покраснения и напоить горячим чаем.

Специалисты отмечают, что без предупреждающего потрескивания проваливается молочно-мутный или серый лед с пористой структурой.

Опасность также представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда.

Напомним, 5 ноября сообщалось о женщине, провалившейся в Новосибирске в яму с кипятком.