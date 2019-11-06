Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 ноября: резкое понижение температуры и ветер

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Сильный ветер принес в Новосибирск снег и похолодание; синоптики предупреждают — температура в выходные может опуститься до -20 градусов.

Субботнее утро выдалось пасмурным. Жители Новосибирска, выходя на улицу, кутаются в теплые шарфы и натягивают шапки. А синоптики предупреждают — это только начало, впереди холода.

Сегодня, 9 ноября, по сведениям "Западно-Сибирского УГМС" в течение дня ожидается до -7 градусов, местами столбики термометров могут показать -14. На столицу Сибири весь день будет сыпаться мелкий снег, водители и пешеходы столкнуться с гололедными явлениями.

В ночь на воскресенье температура воздуха опуститься в Новосибирске и области местами до -20. Днём, 10 ноября, мороз будет держаться — столбики термометров покажут в разных районах от -12 до -18 градусов. В последний выходной на этой недели осадков не ожидается.

В течение выходных будет дуть северный ветер от 8 до 14 м/с.

Напомним, 7 ноября сообщалось о наступлении морозов и сильном ветре.