Россия – Швеция в Евротуре: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров

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Россия – Швеция в Евротуре: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
09.11.2019 11:43
Фото с сайта сборной России по хоккею
Сборная России сыграет со Швецией в матче Еврохоккейтура; первый матч российские хоккеисты проиграли.
Сборная России продолжает выступление в Еврохоккейтуре. Матч против сборной Швеции за кубок Карьяла пройдёт сегодня, 9 ноября. Игра начнётся в 18:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи в столице Финляндии можно посмотреть на Матч ТВ.
Россияне начали Евротур не совсем удачно. Первый матч против сборной Финляндии Россия проиграла со счётом 3:4. Несмотря на поражение российской команды, букмекеры уверенно склоняются к их сегодняшней победе над Швецией. Коэффициент на победу России – 1.9 против 3.4 у Швеции.
Борьба за кубок Карьяла продлится до 10 ноября. России предстоит встреча со сборной Чехии. С середины декабря российская сборная начнёт состязание за кубок Первого канала.
Напомним, 3 ноября «Сибирь» проиграла «Металлургу» после шести побед в КХЛ.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
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