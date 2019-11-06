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"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
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"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалкуРубрика: общество
09.11.2019 16:56
фото Михаила Учватова, из группы "Шерегеш - горнолыжный курорт" в соцсети "ВКонтакте"
Открытие сезона в горнолыжном комплексе Шерегеша запланировано на 16 ноября. Поклонники быстрой езды, красивых видов и чистого воздуха уже упаковали снаряжение и ждут с нетерпением возможности активно отдохнуть. Однако местные жители с тревогой сообщают как местная достопримечательность превращается в свалку. Гостей могут ожидать неприятные сюрпризы, присыпанные снегом и раскатанные бульдозерами.
Местное кафе «Финиш», открытое предпринимателями несколько лет назад, недавно снесли. После разрушений остались горы строительного мусора. Их никуда не вывезли и не утилизировали, а просто разровняли спецтехникой прямо на склоне горы.
«Сердце кровью обливается, когда такое творится на любимом курорте. Ведь это не "понаехавшие" туристы понакидали мусора под канаткой, а сами собственники и местные жители просто сделали помойку», — написали очевидцы в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт» в соцсети «ВКонтакте».
Местные жители предупреждают гостей, что свалка находится под сугробами в секторе «Б».
Несмотря на то, что в указанном месте редко кто-то катается, воздержаться от активных действий на этом участке горы просят в течение двух месяцев.
Напомним, в конце октября в сети появились снимки заснеженных гор Шерегеша.
Алёна Коврова
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