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"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку

Рубрика: общество

09.11.2019 16:56

фото Михаила Учватова, из группы "Шерегеш - горнолыжный курорт" в соцсети "ВКонтакте"

Открытие сезона в горнолыжном комплексе Шерегеша запланировано на 16 ноября. Поклонники быстрой езды, красивых видов и чистого воздуха уже упаковали снаряжение и ждут с нетерпением возможности активно отдохнуть. Однако местные жители с тревогой сообщают как местная достопримечательность превращается в свалку. Гостей могут ожидать неприятные сюрпризы, присыпанные снегом и раскатанные бульдозерами.

Местное кафе «Финиш», открытое предпринимателями несколько лет назад, недавно снесли. После разрушений остались горы строительного мусора. Их никуда не вывезли и не утилизировали, а просто разровняли спецтехникой прямо на склоне горы.

«Сердце кровью обливается, когда такое творится на любимом курорте. Ведь это не "понаехавшие" туристы понакидали мусора под канаткой, а сами собственники и местные жители просто сделали помойку», — написали очевидцы в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители предупреждают гостей, что свалка находится под сугробами в секторе «Б».

Несмотря на то, что в указанном месте редко кто-то катается, воздержаться от активных действий на этом участке горы просят в течение двух месяцев.

Напомним, в конце октября в сети появились снимки заснеженных гор Шерегеша.  

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область мусор шерегеш Кемеровская область

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вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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