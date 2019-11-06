"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку

фото Михаила Учватова, из группы "Шерегеш - горнолыжный курорт" в соцсети "ВКонтакте"

Открытие сезона в горнолыжном комплексе Шерегеша запланировано на 16 ноября. Поклонники быстрой езды, красивых видов и чистого воздуха уже упаковали снаряжение и ждут с нетерпением возможности активно отдохнуть. Однако местные жители с тревогой сообщают как местная достопримечательность превращается в свалку. Гостей могут ожидать неприятные сюрпризы, присыпанные снегом и раскатанные бульдозерами.

Местное кафе «Финиш», открытое предпринимателями несколько лет назад, недавно снесли. После разрушений остались горы строительного мусора. Их никуда не вывезли и не утилизировали, а просто разровняли спецтехникой прямо на склоне горы.

«Сердце кровью обливается, когда такое творится на любимом курорте. Ведь это не "понаехавшие" туристы понакидали мусора под канаткой, а сами собственники и местные жители просто сделали помойку», — написали очевидцы в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители предупреждают гостей, что свалка находится под сугробами в секторе «Б».

Несмотря на то, что в указанном месте редко кто-то катается, воздержаться от активных действий на этом участке горы просят в течение двух месяцев.

Напомним, в конце октября в сети появились снимки заснеженных гор Шерегеша.