Солёную лягушку нашел в грибах покупатель Новосибирска

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Солёную лягушку нашел в грибах покупатель НовосибирскаРубрика: общество
09.11.2019 21:20
портал PIXABAY.COM
Лягушку среди соленых грибов нашел покупатель Новосибирска; съесть он её не успел, но рассмотрел и обиделся на производителя.
В одном из магазинов Новосибирска вместе с грибами покупатель приобрел засоленную лягушку, сообщение об этом вместе с фото отчетом он разместил в группе "Ревизорро Новосибирск".
"Захотелось ооочень грибочков соленых. Ну, думаю, попробуем.Такого сюрприза не ожидал увидеть!!!", — прокомментировал покупку житель мегаполиса.
Товар, по заверениям автора сообщения, был куплен в одной из самых распространенных торговых сетей города. Как отметил покупатель — лягушка оказалась на самом верху банки и поэтому грибы остались нетронутыми.
Не наевшись грибов, но насмотревшись на земноводное, автор сообщения призвал всех к бдительности.
"Будьте внимательны при выборе производителя!"
На инцидент новосибирцы отреагировали с юмором.
"Лягуху жалько", — писали одни.
"С мясом зато, а че, французы едят лягушек", — отмечали другие
."А я б попробовала эту лягуху. Вдруг это новый виток кулинарного искусства".
Не смотря на хорошее чувство юмора новосибирцы согласились, что ситуация заслуживает пристального внимания и виновных нужно наказать.
Напомним, 7 ноября сообщалось о таракане, найденном в тарелке больничной еды.
Алёна Коврова
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