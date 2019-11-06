Солёную лягушку нашел в грибах покупатель Новосибирска

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Лягушку среди соленых грибов нашел покупатель Новосибирска; съесть он её не успел, но рассмотрел и обиделся на производителя.

В одном из магазинов Новосибирска вместе с грибами покупатель приобрел засоленную лягушку, сообщение об этом вместе с фото отчетом он разместил в группе "Ревизорро Новосибирск".

"Захотелось ооочень грибочков соленых. Ну, думаю, попробуем.Такого сюрприза не ожидал увидеть!!!", — прокомментировал покупку житель мегаполиса.

Товар, по заверениям автора сообщения, был куплен в одной из самых распространенных торговых сетей города. Как отметил покупатель — лягушка оказалась на самом верху банки и поэтому грибы остались нетронутыми.

Не наевшись грибов, но насмотревшись на земноводное, автор сообщения призвал всех к бдительности.

"Будьте внимательны при выборе производителя!"

На инцидент новосибирцы отреагировали с юмором.

"Лягуху жалько", — писали одни.

"С мясом зато, а че, французы едят лягушек", — отмечали другие

."А я б попробовала эту лягуху. Вдруг это новый виток кулинарного искусства".

Не смотря на хорошее чувство юмора новосибирцы согласились, что ситуация заслуживает пристального внимания и виновных нужно наказать.

Напомним, 7 ноября сообщалось о таракане, найденном в тарелке больничной еды.