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В Новосибирск на лечение приехал пингвин из Красноярска

Рубрика: общество

09.11.2019 10:52

фото парк флоры и фауны "Роев ручей"

Очковый пингвин приехал на обследование к врачам Новосибирска; птица страдает от неврологических расстройств.  

Более 700 километров до Новосибирска преодолел маленький пингвин Немо, чтобы поправить здоровье. О необходимости поездки сообщили в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей". 

У морской птицы стали проявляться признаки неврологического расстройства. Для установления причины Немо нужно было провести компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

В Красноярске таких обследований не делают, нет оборудования. Пришлось вести питомца к специалистам в новосибирскую клинику "Бэст".

В столице Сибири малыша осмотрели и, к счастью, серьезных проблем со здоровьем не выявили. Однако, курс лечения назначили.

Пингвиненку также предстоит пройти дополнительные обследования. 

Напомним, в августе в новосибирском зоопарке приютили брошенного пингвиненка. 

 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирск пингвин

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Предложить новость

Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор

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Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 ноября: резкое понижение температуры и ветер

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирск на лечение приехал пингвин из Красноярска

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Автобус №27 в Новосибирске поедет по сокращенному маршруту

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Опасный лёд: в Новосибирской области замерзают реки

сегодня 09:40 Общество 0 Коммент.

Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Собаки напали на ребёнка: возбуждено уголовное дело

вчера 21:03 Хроника 0 Коммент.

Боинг трижды не смог взлететь из Толмачёво

вчера 20:18 Хроника 0 Коммент.

В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за первую неделю ноября

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

Стаи бродячих собак атакуют жителей Бердска

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

Депутаты заксобрания Новосибирской области предложили найти варианты пополнения бюджета

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

Виртуальная реальность придёт в новосибирские библиотеки

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

«Народ не поймет»: депутаты Новосибирска прокомментировали предложение Натальи Пинус платить им зарплаты

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общественники выйдут на митинг из-за мусора

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

«Они себя оправдывают!»: ребёнка с инфекцией стремительно выписали из Черепановской больницы после жалобы на таракана в еде

вчера 15:36 Общество 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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