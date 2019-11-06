В Новосибирск на лечение приехал пингвин из Красноярска

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В Новосибирск на лечение приехал пингвин из КрасноярскаРубрика: общество
09.11.2019 10:52
фото парк флоры и фауны "Роев ручей"
Очковый пингвин приехал на обследование к врачам Новосибирска; птица страдает от неврологических расстройств.
Более 700 километров до Новосибирска преодолел маленький пингвин Немо, чтобы поправить здоровье. О необходимости поездки сообщили в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
У морской птицы стали проявляться признаки неврологического расстройства. Для установления причины Немо нужно было провести компьютерную и магнитно-резонансную томографию.
В Красноярске таких обследований не делают, нет оборудования. Пришлось вести питомца к специалистам в новосибирскую клинику "Бэст".
В столице Сибири малыша осмотрели и, к счастью, серьезных проблем со здоровьем не выявили. Однако, курс лечения назначили.
Пингвиненку также предстоит пройти дополнительные обследования.
Напомним, в августе в новосибирском зоопарке приютили брошенного пингвиненка.
Алёна Коврова
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