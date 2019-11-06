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В Новосибирске из горящего здания вывели шестерых рабочих

Рубрика: проиcшествия

09.11.2019 18:03

портал PIXABAY.COM

В Ленинском районе загорелся цех по производству пластиковых окон;площадь возгорания 160 кв. метров.

Из горящего здания на левом берегу Новосибирска эвакуировали технику, людей и газовые баллоны, об этом сообщили в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

Возгорание произошло в 17:00 на улице Станционной 60/1, в цехе по производству пластиковых окон. 

Из огня удалось вывести шесть людей, вывезти автомобиль, трактор и вынести два газовых баллона. 

По предварительно оценке огонь охватил площадь в 160 кв. метров. О жертвах и причина возникновения пожара не сообщается. 

Напомним, ранее сообщалось о гибели мужчины во время взрыва газового баллона в Линёво.

 

Алёна Коврова

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вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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