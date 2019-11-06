В Новосибирске из горящего здания вывели шестерых рабочих

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В Новосибирске из горящего здания вывели шестерых рабочихРубрика: проиcшествия
09.11.2019 18:03
портал PIXABAY.COM
В Ленинском районе загорелся цех по производству пластиковых окон;площадь возгорания 160 кв. метров.
Из горящего здания на левом берегу Новосибирска эвакуировали технику, людей и газовые баллоны, об этом сообщили в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".
Возгорание произошло в 17:00 на улице Станционной 60/1, в цехе по производству пластиковых окон.
Из огня удалось вывести шесть людей, вывезти автомобиль, трактор и вынести два газовых баллона.
По предварительно оценке огонь охватил площадь в 160 кв. метров. О жертвах и причина возникновения пожара не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось о гибели мужчины во время взрыва газового баллона в Линёво.
Алёна Коврова
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