В Новосибирске из горящего здания вывели шестерых рабочих

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В Ленинском районе загорелся цех по производству пластиковых окон;площадь возгорания 160 кв. метров.

Из горящего здания на левом берегу Новосибирска эвакуировали технику, людей и газовые баллоны, об этом сообщили в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

Возгорание произошло в 17:00 на улице Станционной 60/1, в цехе по производству пластиковых окон.

Из огня удалось вывести шесть людей, вывезти автомобиль, трактор и вынести два газовых баллона.

По предварительно оценке огонь охватил площадь в 160 кв. метров. О жертвах и причина возникновения пожара не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о гибели мужчины во время взрыва газового баллона в Линёво.