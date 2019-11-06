В Новосибирске микроавтобус сбил пешехода на зебре

Лента новостейПредложить новость
Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 ноября: резкое понижение температуры и ветер
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Новосибирске микроавтобус сбил пешехода на зебреРубрика: проиcшествия
09.11.2019 13:54
фото со страницы группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"
Молодой человек попал под колеса на улице Ватутина; с места аварии его увезла скорая помощь.
В Кировском районе Новосибирска на улице Ватутина на пешеходном переходе сбили молодого человека, об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Парень переходит дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колеса микроавтобуса. ДТП произошло у остановки Магазин «Сюрприз».
Пострадавший молодой человек, по свидетельствам очевидцев, после аварии мог стоять на ногах. На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. Врачи настояли на госпитализации травмированного пешехода.
Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники госавтоинспекции. А спецслужбы города напоминают – на улицах гололед, будьте осторожны.
Напомним, 8 ноября сообщалось о самых крупных ДТП в Новосибирске за прошедшую неделю.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 ноября: резкое понижение температуры и ветер
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске
В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное