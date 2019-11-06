В Новосибирске микроавтобус сбил пешехода на зебре

фото со страницы группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"

Молодой человек попал под колеса на улице Ватутина; с места аварии его увезла скорая помощь.

В Кировском районе Новосибирска на улице Ватутина на пешеходном переходе сбили молодого человека, об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Парень переходит дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колеса микроавтобуса. ДТП произошло у остановки Магазин «Сюрприз».

Пострадавший молодой человек, по свидетельствам очевидцев, после аварии мог стоять на ногах. На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. Врачи настояли на госпитализации травмированного пешехода.

Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники госавтоинспекции. А спецслужбы города напоминают – на улицах гололед, будьте осторожны.

Напомним, 8 ноября сообщалось о самых крупных ДТП в Новосибирске за прошедшую неделю.