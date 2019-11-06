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В Новосибирске микроавтобус сбил пешехода на зебре

Рубрика: проиcшествия

09.11.2019 13:54

фото со страницы группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "Вконтакте"

Молодой человек попал под колеса на улице Ватутина; с места аварии его увезла скорая помощь. 

В Кировском районе Новосибирска на улице Ватутина на пешеходном переходе сбили молодого человека, об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Парень переходит дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колеса микроавтобуса. ДТП произошло у остановки Магазин «Сюрприз».

Пострадавший молодой человек, по свидетельствам очевидцев, после аварии мог стоять на ногах. На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. Врачи настояли на госпитализации травмированного пешехода.

Что стало причиной ДТП, выяснят сотрудники госавтоинспекции.  А спецслужбы города напоминают – на улицах гололед, будьте осторожны.

Напомним, 8 ноября сообщалось о самых крупных ДТП в Новосибирске за прошедшую неделю. 

Алёна Коврова

Теги: ДТП Новосибирск пешеход

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Автобус №27 в Новосибирске поедет по сокращенному маршруту

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:40 Общество 0 Коммент.

Ребёнка-инвалида не пустили в детский центр “Сибирского Молла” в Новосибирске

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Собаки напали на ребёнка: возбуждено уголовное дело

вчера 21:03 Хроника 0 Коммент.

Боинг трижды не смог взлететь из Толмачёво

вчера 20:18 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске задержали восьмилетнюю рецидивистку

вчера 18:29 Хроника 0 Коммент.

В метро Новосибирска загорелся вагон - огонь и дым были искусственными

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за первую неделю ноября

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

Стаи бродячих собак атакуют жителей Бердска

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

Депутаты заксобрания Новосибирской области предложили найти варианты пополнения бюджета

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

Виртуальная реальность придёт в новосибирские библиотеки

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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