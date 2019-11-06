Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина

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Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчинаРубрика: проиcшествия
09.11.2019 11:24
портал PIXABAY.COM
Газовый балон взорвался в одной из квартир поселка Линева; под завалами нашли труп мужчины.
Взрыв газового баллона произошел в квартире многоэтажного дома в поселке Линево сегодня утром, об этом сообщили в группе "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте".
В ходе пожара, последовавшего после взрыва, из дома эвакуировали жильцов, а на место приехали сотрудники пожарной службы.
Огонь удалось потушить. На месте завалов был обнаружен труп мужчины.
Причины взрыва и возгорания устанавливаются.
Напомним, 8 ноября в Венгеровском районе в пожаре погибли дети.
Алёна Коврова
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