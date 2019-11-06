Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина

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Газовый балон взорвался в одной из квартир поселка Линева; под завалами нашли труп мужчины.

Взрыв газового баллона произошел в квартире многоэтажного дома в поселке Линево сегодня утром, об этом сообщили в группе "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте".

В ходе пожара, последовавшего после взрыва, из дома эвакуировали жильцов, а на место приехали сотрудники пожарной службы.

Огонь удалось потушить. На месте завалов был обнаружен труп мужчины.

Причины взрыва и возгорания устанавливаются.

Напомним, 8 ноября в Венгеровском районе в пожаре погибли дети.