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Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

Рубрика: общество, культура

11.11.2019 07:55

кадр из мультфильма "ЧИполлино", фото Александра Таттари

В Москве отказались предоставить площадку для показа спектакля; сказка оказалась слишком «жизненной».

Директор московского центра культуры «Сцена» Анжелика Петрова запретила показывать спектакль «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь» по мотивам произведения Джанни Родари «Чиполлино». Об этом руководитель театральной студии «Классики» Александр Таттари сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль, хотя приглашение подписано ею лично», — написал режиссер.

Отмечается, что политическая сатира оказалась слишком приближена к тем процессам, которые происходят внутри страны. 

Теперь скандальную постановку будут показывать на площадке театральной студии «Классики».

Напомним, в середине сентября польский уличный театр представил спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска.

 

Никита Минин

Теги: искусство спектакль

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Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

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сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:51 Общество 0 Коммент.

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Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Видео: пингвины заигрывают с детьми в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 11 ноября: утренний снежок и пасмурно

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить удовольствие от распродаж

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 11 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

вчера 11:41 Общество 0 Коммент.

Междугородний микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли люди

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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