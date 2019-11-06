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Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»Рубрика: общество, культура
11.11.2019 07:55
кадр из мультфильма "ЧИполлино", фото Александра Таттари
В Москве отказались предоставить площадку для показа спектакля; сказка оказалась слишком «жизненной».
Директор московского центра культуры «Сцена» Анжелика Петрова запретила показывать спектакль «#Рябчиковжуй #Новыдержитесь» по мотивам произведения Джанни Родари «Чиполлино». Об этом руководитель театральной студии «Классики» Александр Таттари сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
«Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения. Более того, она накажет всех сотрудников, кто отобрал данный спектакль на фестиваль, хотя приглашение подписано ею лично», — написал режиссер.
Отмечается, что политическая сатира оказалась слишком приближена к тем процессам, которые происходят внутри страны.
Теперь скандальную постановку будут показывать на площадке театральной студии «Классики».
Напомним, в середине сентября польский уличный театр представил спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска.
Никита Минин
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