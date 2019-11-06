Лайфхак дня: как получить удовольствие от распродаж

Фото с сайта pochta.ru

Наступает сезон распродаж; многие ждут этого момента с нетерпением, однако забывают о соблюдении простых правил.

Чуть более 1,5 месяца осталось до празднования Нового года. Многие уже задумались о том, какие подарки будут дарить родным и близким. Сиб.фм подготовил несколько советов, как получить удовольствие от распродаж.

Во-первых, необходимо подготовить список того, что вы будете заказывать. Рядом желательно написать желаемую стоимость покупки. Кроме того, можно заранее почитать отзывы о тех вещах, которые вы собираетесь купить.

Во-вторых, во время самой распродажи не бойтесь покупать подарки на крупных площадках. Именно они гарантируют, что вы получите именно то, что заказали. Также не будет лишним сравнить стоимость на разных площадках.

При заказе товара у частных лиц, заказывайте товары с услугой «Оплата наложенным платежом». Так вы будете уверены, что продавец не обманет. Почтовые отправления можно отслеживать на официальном сайте «Почты России» или через мобильное приложение.

Кроме того, вы можете оформить упрощенное получение отправлений в почтовом отделении. Это можно сделать как в почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте Почты России через подтвержденный профиль в ЕСИА. После этого вы сможете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС.

И, наконец, постарайтесь распечатывать посылки с ценными вещами непосредственно на месте получения почтового отправления в присутствии почтовых сотрудников. В случае подмены вложения или его повреждения на месте будет составлен акт, которой позволит вам получить компенсацию.

Хороших вам покупок.

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