3 балла
-11
63.73 70.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Видео: застенчивый енот умилил прохожих в Новокузнецке

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

сегодня 09:51 Общество 0 Коммент.

Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Видео: пингвины заигрывают с детьми в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 11 ноября: утренний снежок и пасмурно

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить удовольствие от распродаж

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 11 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

вчера 11:41 Общество 0 Коммент.

Междугородний микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли люди

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить удовольствие от распродаж

Рубрика: общество

11.11.2019 06:42

Фото с сайта pochta.ru

Наступает сезон распродаж; многие ждут этого момента с нетерпением, однако забывают о соблюдении простых правил.

Чуть более 1,5 месяца осталось до празднования Нового года. Многие уже задумались о том, какие подарки будут дарить родным и близким. Сиб.фм подготовил несколько советов, как получить удовольствие от распродаж.

Во-первых, необходимо подготовить список того, что вы будете заказывать. Рядом желательно написать желаемую стоимость покупки. Кроме того, можно заранее почитать отзывы о тех вещах, которые вы собираетесь купить.

Во-вторых, во время самой распродажи не бойтесь покупать подарки на крупных площадках. Именно они гарантируют, что вы получите именно то, что заказали. Также не будет лишним сравнить стоимость на разных площадках.

При заказе товара у частных лиц, заказывайте товары с услугой «Оплата наложенным платежом». Так вы будете уверены, что продавец не обманет. Почтовые отправления можно отслеживать на официальном сайте «Почты России» или через мобильное приложение.

Кроме того, вы можете оформить упрощенное получение отправлений в почтовом отделении. Это можно сделать как в почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте Почты России через подтвержденный профиль в ЕСИА. После этого вы сможете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС.

И, наконец, постарайтесь распечатывать посылки с ценными вещами непосредственно на месте получения почтового отправления  в присутствии почтовых сотрудников. В случае подмены вложения или его повреждения на месте будет составлен акт, которой позволит вам получить компенсацию.

Хороших вам покупок.

Напомним, 8 ноября Сиб.фм рассказал как быстро и удачно выйти замуж. 

 

Анатолий Якимов

Теги: подарки советы лайфхак

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Видео: застенчивый енот умилил прохожих в Новокузнецке

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

сегодня 09:51 Общество 0 Коммент.

Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Видео: пингвины заигрывают с детьми в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 11 ноября: утренний снежок и пасмурно

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить удовольствие от распродаж

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 11 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

вчера 11:41 Общество 0 Коммент.

Междугородний микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли люди

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.03.2019

Успеть за один день

Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...

Читать далее
Image
06.03.2019

Вместе навсегда

Как подарки помогают влюблённым быть ближе

Читать далее
Image
20.02.2019

Миссия выполнима

На выбор подарков к 23 февраля можно потратить всего 60 мин...

Читать далее
Image
25.12.2018

Вечеринка в стиле диджитал

Какие гаджеты пригодятся вам в новогоднюю ночь

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
20.12.2018

Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...

Читать далее

Новости по теме

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress сегодня 05:05 Лайфхак дня: как приучить ребёнка-школьника готовить 07.11.2019 Лайфхак дня: как войти в доверие 05.11.2019

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площ...

Image

Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щук...

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоров...

Image

«Вернулись советские времена»: Максим Галкин высмеял российскую п...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске в праздничный день

Image

Солёную лягушку нашел в грибах покупатель Новосибирска

Image

«91 августа»: новосибирец прокатился в метро в шортах и майке