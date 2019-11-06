Междугородний микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли люди

фото "ЧП Красноярск"

Сотрудники Госавтоиснпекции работают на месте аварии; от полученных травм скончались водитель и пассажир микроавтобуса.

Водитель микроавтобуса «Тойота», который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком. Информация об этом появилась в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В результате аварии на трассе Р-257 погиб водитель и пассажир микроавтобуса, девять его пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, смертельное ДТП произошло этой ночью в Новосибирске.