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«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Рубрика: общество

10.11.2019 13:00

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что актрисе уже лучше; самые страшные прогнозы не сбываются. 

Андрей Разин разместил на своей официальной страничке в Instagram последние сведения о состоянии здоровья больной раком звезды сериала «Моя прекрасная няня»:

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются, и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя», — пишет продюсер группы «Ласковый май».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк продолжает длительную реабилитацию от онкологического заболевания в одной из элитных клиник Рублёвки. Родные и близкие актрисы не распространяются о состоянии её здоровья и никак не комментируют ситуацию.

Напомним, 8 ноября стало известно, что налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк.

 

Никита Минин

Теги: медицина онкология врачи

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Лента новостей

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске из горящего здания вывели шестерых рабочих

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:54 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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