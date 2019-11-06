«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что актрисе уже лучше; самые страшные прогнозы не сбываются.

Андрей Разин разместил на своей официальной страничке в Instagram последние сведения о состоянии здоровья больной раком звезды сериала «Моя прекрасная няня»:

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются, и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя», — пишет продюсер группы «Ласковый май».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк продолжает длительную реабилитацию от онкологического заболевания в одной из элитных клиник Рублёвки. Родные и близкие актрисы не распространяются о состоянии её здоровья и никак не комментируют ситуацию.

Напомним, 8 ноября стало известно, что налоговая преследует больную раком Анастасию Заворотнюк.