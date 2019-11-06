Новосибирск: события 11 ноября

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Новосибирск: события 11 ноябряРубрика: общество
11.11.2019 06:02
Фото с сайтов Pixabay.com, pochta.ru, группы "54Bus" в социальной сети "ВКонтакте"
В начале очередной рабочей недели в Новосибирске изменится автобусный маршрут, в Толмачёво приземлится два рейса из Китая, а в правительстве области расскажут о рейтинге СМИ в регионе; об этом в анонсе событий дня наступившего от Сиб.фм.
Рейтинг СМИ
В 13:00 в пресс-центре Правительства Новосибирской области заместитель руководителя администрации губернатора Сергей Нешумов и начальник отдела социологии Анна Самойлова. Они расскажут о ключевых задачах в работе департамента информационной политики, а также об итогах проводимого департаментом ежегодного социологического исследования аудитории и рейтинга средств массовой информации в Новосибирской области.
Адрес: Красный проспект, 18, каб. 324.
Общественный транспорт
С понедельника, 11 ноября, изменится схема движения автобуса №27. Теперь он будет ходить от площади имени Калинина, а не от Ботанического сада. Конечная остановка останется прежней – Отделение связи №13, а в летнее время – Северное кладбище.
В пресс-службе мэрии отметили, что это сделано в рамках оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска.
Бюджет области
В 14:00 начнётся заседание правительства региона, на котором заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представит проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Также он доложит об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области за девять месяцев 2019 года. Ещё один вопрос «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере лесных отношений» рассмотрят на заседании. С докладом выступит исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков.
Почта России
В понедельник 11 ноября в аэропорту Толмачёво прибудут два самолёта из Китая, на борту которых будут почтовые отправления, оправленные покупателям с сайта AliExpress. Кроме Новосибирска дополнительные рейсы из КНР отправятся в Екатеринбург и Москву. Инициатором выступила компания Alibaba. Самолёты «Почты России» будут выполнять рейсы по вышеуказанным маршрутам ежедневно, а с увеличением объёмов – дважды в день.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
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